Нападки на Путина, трансвеститы и демарши: самые громкие скандалы на Евровидении

Евровидение немыслимо без скандалов и интриг. Популярнейшее вокальное состязание не только зажигает звезды, но и регулярно радует публику казусами различной степени курьезности.

За более чем полувековую историю, скандальных случаев, связанных с Евровидением, накопилось достаточно много. Мы вспомнили о самых ярких и запоминающихся.

1957 год. Франкфурт. Нежные чувства

Массовая общественность конца 50-х была сражена наповал поступком двух датских исполнителей, Бирта Вилке и Густава Винклера. Хотя ничего сверхъестественного они не совершили, а всего лишь… поцеловались под конец своего выступления. Поцелуй длился ровно 11 секунд и транслировался в прямом эфире. Об аморальности конкурса тогда не говорил только ленивый. Случай забылся, но именно он дал начало традиции скандальных поцелуев на сцене.

1964 год. Копенгаген. Протест против диктатуры

Во время финального выступления в Копенгагене на сцену выбежал неизвестный человек с плакатом «Долой Франка и Салазара». Тем самым он протестовал против участия в конкурсе Испании и Португалии, где в то время царил диктаторский режим. Правители Франко и Салазар – исторические деятели, печально известные благодаря националистическими и тоталитарными взглядам.

1969 год. Мадрид. Меньше соперников, больше побед

Вышеупомянутый правитель Испании Франко вновь стал причиной скандала, когда Евровидение проходило в Мадриде. На этот раз бойкот объявила Австрия, отказавшись выступать в стране с диктаторским режимом. Количество участников, которое и так не было многочисленным, сократилось до 16. Зато когда стали подсчитывать голоса, оказалось, что целых четыре страны набрали одинаковое количество баллов. В итоге победу одержали Испания, Великобритания, Нидерланды и Франция. Ничего не поделаешь, таковы правила.

1978 год. Париж. Цензурный беспредел

В этом году победил израильський певец, а жители Иордании думали, что Бельгия. Так им сообщили отечественные СМИ. А все из-за сложных взаимоотношений между странами и, как следствие, откровенного игнорирования представительницы Израиля в трансляции конкурса. Всякий раз, когда певец появлялся в кадре, иорданское вещание прерывалось на рекламу, а вместо его выступления показывали цветы. А потом и вовсе прервали трансляцию – когда победа израильтянина Изхара Коэна и группы Alphabeta стала очевидной. Иорданской публике осталось лишь догадываться, кто победил. Как иорданцам объяснили проведение следующего конкурса на территории Израиля – об этом история умалчивает.

1998 год. Бирмингем. Триумф либерализма

И вновь в центре внимания Израиль! Кто бы мог подумать, что обворожительная красотка с тонкими бровями и колоритным сопрано – на самом деле мужчина. Да еще и с таким звучным именем – Dana International. Ортодоксально настроенные христиане и иудеи всеми правдами и неправдами пытались препятствовать ее (его?) выступлению на Евровидении, однако ничего у них не получилось. Перфоманс транссексуалки Даны не только состоялся, но и принес Израилю очередную победу.

2007 год. Хельсинки. Прощай, Россия!

Именно эти слова в англоязычном варианте услышали в выступлении Верки Сердючки, занявшей в Хельсинки второе место. Андрей Данилко, естественно, пытался опровергать сие заявление и настаивал, что в оригинальной версии слова звучали Lasha Tumbai, что в переводе с монгольского означает «взбитые сливки». И вовсе не Russia Goodbye, как почудилось нашим восточным соседям. Скандал разгорелся не на шутку, особенно после того, как в монгольском языке не нашли перевода официальной версии. Как бы там ни было, путь в Россию для Андрея Данилко был заказан. А ведь ранее он там пользовался такой народной любовью!

2009 год. Москва. Мы не хотим Путина

И вновь многострадальная Россия приняла на себя удар – на этот раз от Грузии. We don’t wonna put in – как вы думаете, что могло послышаться в этой фразе? Ответ верный, а участники коллектива «Стефане и 3G» и не думали отрекаться от намерения протестовать против политики России. И оказались настолько принципиальными, что вовсе отказались от участия в конкурсе, когда Европейский вещательный союз все же попросил их изменить текст песни.

2014 год. Копенгаген. Бородатая победительница

Казалось, в наше время уже никого не удивишь сменой пола. Ан нет. Когда в Копенгагене на сцену вышел пышногрудый участник с бородой, нервы не выдержали у самых стойких. Особенно когда оказалось, что Кончита Вурст (настоящее имя – Томас Нойвирт) уверенно побеждает. Католическая радиостанция Венгрии тотчас прервала трансляцию. Несколько стран (Турция, Сербия) отказались от дальнейшего выступления на Евровидении. Даже россияне грозились перестать участвовать в конкурсе, «где побеждают трансвеститы». Но обещания не сдержали.

2017 год. Киев. Вето на участие

Нынешнее Евровидение тоже не обошлось без скандала – на сей раз вокруг представителя России. Запрет СБУ на въезд певицы Юлии Самойловой по причине ее посещения аннексированного Крыма может грозить Украине санкциями и даже дисквалификацией на три года. Примечательно, что россияне, в частности первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, также резко выступили против участия Самойловой в «коммерческо-политическом шоу».