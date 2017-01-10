ТЕЛЕКРИТИКА

Дождь на Бали, архивные фото и пожелания любви: как звезды Алана Бадоева с днем рождения поздравляли

Дуся
Эх, какая я растяпа! Не рассказала вам во вторник о дне рождения Алана Бадоева! А все почему? Потому что Бадоев на Бали укатил и постит оттуда такие фото, что ни свечек тебе, ни торта, а только голый торс, теплый дождь, пальмы и тату. Вот я засмотрелась и совсем забыла о празднике.
Вот оно – место, где украинский клипмейкер праздновал день рождения.
Кстати, Алану исполнилось 36. Но когда человек хорошо отдыхает, то он и выглядит отлично!

Праздничную прическу можно сделать и без расчески, и без лака для волос.

Естественно, Бадоев получил много поздравлений и любви. Особенно старались передать ее те, кто не был вместе с Аланом на Бали.

«Сегодня день рождения моего самого лучшего друга, – написал Макс Барских. – Человека с другой планеты. Человека, умеющего видеть и чувствовать красоту даже там, где никто не  видит. Человека, способного вести за собой в свой мир. Человека, делающего всех вокруг себя счастливыми! С днем рождения, Алан! В этот особенный день я, и мы все посылаем тебе на Бали нашу любовь! Спасибо, что ты есть!»

Одна из солисток «ВИА Гры» Миша Романова была более лаконична в словах, но зато не пожалела совместных снимков с именинником.

«Аланчик, с днем рождения!» – написала певица.

Поздравила Алана и Ани Лорак:

«Аланчик, сднем рождения! – подписала совместно фото с Бадоевым Лорак. – Огромное счастье – жить и творить с  тобой в одно время. Талантливый, харизматичный, тонкий, настоящий. Сумасшедшей любви, ведь она – твой кислород. Будь счастлив!»

Наталия Могилевская тоже присоединилась к поздравлениям, выложив совместное фото минимум десятилетней давности, где оба артиста такие молодые и веселые.

А Ольга Полякова вообще призвала всех поздравить обаятельного и привлекательного!

«А давайте вместе поздравим талантливого, харизматичного и  красивого Алана Бадоева с  днем рождения и  пожелаем ему счастья, здоровья и  любви!» – написала Суперблондинка.

А давай, Оля! Я тоже желаю Алану Бадоеву счастья, здоровья и любви! Ура!

Фото обложки: Instagram/ alanbadoev



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