Дождь на Бали, архивные фото и пожелания любви: как звезды Алана Бадоева с днем рождения поздравляли

Праздничную прическу можно сделать и без расчески, и без лака для волос.
Естественно, Бадоев получил много поздравлений и любви. Особенно старались передать ее те, кто не был вместе с Аланом на Бали.
«Сегодня день рождения моего самого лучшего друга, – написал Макс Барских. – Человека с другой планеты. Человека, умеющего видеть и чувствовать красоту даже там, где никто не видит. Человека, способного вести за собой в свой мир. Человека, делающего всех вокруг себя счастливыми! С днем рождения, Алан! В этот особенный день я, и мы все посылаем тебе на Бали нашу любовь! Спасибо, что ты есть!»
Одна из солисток «ВИА Гры» Миша Романова была более лаконична в словах, но зато не пожалела совместных снимков с именинником.
«Аланчик, с днем рождения!» – написала певица.
Поздравила Алана и Ани Лорак:
«Аланчик, сднем рождения! – подписала совместно фото с Бадоевым Лорак. – Огромное счастье – жить и творить с тобой в одно время. Талантливый, харизматичный, тонкий, настоящий. Сумасшедшей любви, ведь она – твой кислород. Будь счастлив!»
Наталия Могилевская тоже присоединилась к поздравлениям, выложив совместное фото минимум десятилетней давности, где оба артиста такие молодые и веселые.
«А давайте вместе поздравим талантливого, харизматичного и красивого Алана Бадоева с днем рождения и пожелаем ему счастья, здоровья и любви!» – написала Суперблондинка.
А давай, Оля! Я тоже желаю Алану Бадоеву счастья, здоровья и любви! Ура!
Фото обложки: Instagram/ alanbadoev