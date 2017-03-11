Насыщенные выходные были у медийщиков, однако. Сразу видно: весна пришла! Правда, конечно, не всем знаменитостям удалось отдохнуть в эти дни: кому-то нужно было и поработать. Это я о ведущих программы «Сніданок з1+1» Руслане Сеничкине, Людмиле Барбир, Анатолии Анатоличе, Марине Леончук, Александре Попове и Валентине Хамайко. Они в этот уик-энд делали селфи в «Музее новостей» и с радостью позировали для снимков с посетителями экспозиции. Самые любопытные могли узнать у телеведущих тонкости работы в утреннем эфире.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Мар 11 2017 в 3:18 PST

Также ведущие выставили общий снимок в турбине самолета «Мрія». Видимо, Анатолич в этот момент как раз фотографировал коллег.

Телеведущий же Александр Скичко в выходные действительно отдыхал. По словам Скичко, у него было идеальное утро.

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Мар 11 2017 в 2:50 PST

«Мое идеальное утро должно начинаться не раньше 12:00 и обязательно с чашки ароматного кофе!» – поделился с подписчиками Александр.

Джамале на выходных вряд ли удалось поспать до 12:00, ведь певица записывала новый альбом.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 11 2017 в 2:21 PST

«Хороший день начинается, запись альбома продолжается, что-то очень красивое ожидается!! Всем продуктивного дня!» – подписала снимок Джамала.

Тоня Матвиенко тоже продуктивно провела уик-энд. Певица поделилась с подписчиками довольно откровенным снимком.

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) Мар 11 2017 в 5:59 PST

«Я років 100 не приймала ванни», – призналась певица.

В воде провела эти два дня и Анита Луценко. Признаюсь, я ей даже завидую, ведь представьте, что звездный тренер сейчас – кормящая мама! И кстати, в субботу Аните исполнилось 33 года. Поздравляем! Так держать!

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) Мар 11 2017 в 7:56 PST

А Татьяна Решетняк наконец отдохнула. После столь изнурительного национального отбора на Евровидение, съемок клипов и записей песен Tayanna стоит не у микрофонной стойки в красном плаще, а в купальном костюме. Ура!

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) Мар 11 2017 в 5:25 PST

В теплых краях, а точнее на Бали, провел свои выходные и Владимир Дантес. И когда они только успевают видеться с Дорофеевой?

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes) Мар 11 2017 в 6:08 PST

Жанна Бадоева тоже попыталась приблизиться к лету.

Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) Мар 11 2017 в 2:39 PST

Прямо какие-то водные выходные получаются! Ведь певица и фотомодель Даша Астафьева также провела эти дни у воды, а точнее, в раю. Даша ловила рыбу.

Леся Никитюк наконец нашла время отдохнуть в Украине, а не на другом конце Земли.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Мар 10 2017 в 10:34 PST

«В переривах між зйомками, я стараюсь відпочивати енергетично, психологічно і просто забуваю про свій Iphone, – рассказывает подписчикам Леся. – Їду в якесь гарне місце, де природа, басейн, масаж і релаксують по повній! І ви знаєте, судячи з фото я літаю, принаймні мій тренч на взльоте».

Взлет акробатов под куполом Национального цирка Украины на выходных наблюдала Вика из «НеАнгелов».

Мария Яремчук все путешествует и в будние, и в выходные. Только и вижу певицу на фоне красот Бали, Калифорнии, Флоренции... Хоть и бери и сам лети куда-нибудь на отдых!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Мар 11 2017 в 5:47 PST

Настя Каменских и Потап тоже путешествуют. Дуэт посетил Дюссельдорф.

Телеведущий Александр Педан догоняет зиму и в марте открыл для себя горнолыжный сезон. А точнее, сезон бордов.

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos) Мар 12 2017 в 7:44 PDT

«А чия задоволена пика сьогодні відкрила весняний бордерський сезон??? – похвастался Александр.– Бінго, МОЯ!!»

В то время как Николай Тищенко продолжал уверенно избегать прохлады, отдыхая в Майами. Николай, вы в самом деле переехали в Америку?

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) Мар 12 2017 в 12:57 PDT

Иван Дорн на одной стороне Земного шара вместе с Николаем Тищенко. Артист все так же находится в Америке (а по стульям и не скажешь). Зато новый клип Дорна говорит сам за себя.

К этой же компании подключаю Алана Бадоева. В смысле территориально – Алан был на раздорожье.

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Мар 12 2017 в 8:12 PDT

Onuka так отдыхала на выходных, что аж поделилась с подписчиками потрясающе уютным и теплым фото.

Публикация от ONUKA (@onukaofficial) Мар 12 2017 в 5:27 PDT

А вот Валерий Жидков не очень выспался. Кот помешал.

«Вот это мохнатое недоразумение разбудило меня сегодня, в воскресенье, в 6:22, – рассказал подписчикам Валерий. – Он не хотел ни есть, ни пить – ему просто стало скучно. Посмотрите в эти глаза, полные раскаяния. Тянет на минус одну жизнь!»

Телеведущая Ольга Цибульская уик-энд посвятила сыну и выбирала для него музыку на Андреевском спуске.

Публикация от Оля Цибульская (@cybulskaya) Мар 12 2017 в 4:49 PDT

«Сегодня работаю мамой, – подписала снимок Оля. – Главная задача дня – новый украиноязычный плейлист для сына! Миссия выполнима».

Слава Соломка выходные провел в искусстве, да еще и в компании Алексея Суханова.

Публикация от Вячеслав Соломка (@v_solomka) Мар 12 2017 в 8:01 PDT

«Пришли на выставку Грейсона Перри, а заодно попали на фестиваль веганства!» – написал Слава.

Вот если Вячеслав Соломка какой в кадре, такой и в жизни, то Виталий Козловский старается маскироваться. Чем он и занимался в этот уик-энд.

«Замаскировался», «шобниктонедогадался» – такие хештеги поставил под фото Виталий.

А телеведущая Екатерина Осадчая не перестает радовать поклонников фотографиями, где она вместе со своим новорожденным сыном. На выходных, Осадчая чудом успела и на свежем воздухе прогуляться с малышом, и появиться наэкране в эфире «Світського життя».

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Мар 12 2017 в 6:57 PDT

Порадовал интересным занятием и телеведущий Андрей Бедняков: он взлетел с шарами в Барселоне. Просто сказка какая-то, а не выходные!

Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) Мар 11 2017 в 6:12 PST