Допрыгался: на Илона Маска подали в суд

По мнению обвинения, солгав о намерении сделать свое предприятие по производству электрокаров полностью частным, он смошенничал.

Против основателя Tesla Илона Маска в федеральный суд в штате Калифорния подал иск инвестор и глава аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт за ложные заявления о намерении выкупить акции собственной компании. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости», – объяснил причину иска один из адвокатов Лефта Майкл Канти.

Напомним, в августе Маск сообщил в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla из расчета 420 долларов за ценную бумагу. Бизнесмен убеждал общественность, что у него есть средства на осуществление такой дорогостоящей операции. Однако впоследствии на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров основатель Tesla передумал.