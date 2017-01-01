ТЕЛЕКРИТИКА

Домашняя кошка оказалась главным героем экстренного репортажа о дикой пуме

Дуся
Американский репортёр телеканала Fox 13 Скотт Мадаус приехал снимать большую пуму, которую в городе Хернандо заметил один из местных жителей. Но вместо опасного хищника в кадр попала обычная домашняя кошка. Этот фрагмент эпизода опубликовал в своём Twitter, работавший в кадре журналист телеканала.

Позже в интервью изданию BuzzFeed Скотт рассказал, что домашнего кота засняли случайно. Они с оператором приехали на место, и животное вышло из кустов. Мадаус подумал, что из этого может получиться неплохой анонс для репортажа, и попросил вывести его в прямой эфир.

Репортер заявил, что это «точно не та самая гигантская кошка», после чего закончил прямое включение.

Репортаж привлек внимание пользователей соцсетей. Они начали потешаться над журналистом и уверяли, что домашнее животное — лишь дублер пумы. Более того некоторые зрители решили, что на роль пумы вполне подойдут и их домашние питомцы

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