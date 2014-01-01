Доконали: Анджелина Джоли угодила в психиатрическую лечебницу

У Анджелины Джоли снова возникла навязчивая мысль о том, что она имеет лишний вес. В результате актриса похудела до 44 килограммов при росте 170 сантиметров и продолжала худеть.

Сообщается, что Джоли уже ложилась в эту клинику: несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Причиной очередного психического приступа мог стать бракоразводный процесс.

Сегодня состоится заседание, где будет определен главный опекун пятерых младших детей Джоли и Брэда Питта. Всего за несколько дней до суда адвокат актрисы обвинила ее экс-супруга в том, что тот не платит алименты.

На это Питт предъявил суду документы, которые доказывают, что Анджелина получила от него восемь миллионов долларов на покупку дома для нее и детей и еще 1,8 миллиона он потратил на оплату их счетов.

Джоли же считает, что перечисленные Брэдом деньги были всего лишь ссудой, а не алиментами. Более того, адвокаты кинодивы заявили, что Питт пытается запутать общественность и скрыть тот факт, что он не полностью выполнил свои юридические обязательства по финансовой поддержке детей.

Некоторым представителям СМИ показалось странным то, что актриса, зарабатывающая миллионы, одалживает деньги на покупку дома у мужчины, с которым разводится. Как выяснилось, Брэд Питт всегда зарабатывал намного больше Джоли и по сути являлся кормильцем в семье. После свадьбы актеры не подписали брачный контракт, а это значит, что все совместно нажитое имущество при разводе делится поровну между супругами. Однако выгода Анджелины от этого будет не такой уж и значительной, ведь звезды поженились лишь в 2014 году.

Стоит также отметить, что изначально, подавая заявление на развод, Джоли не требовала от Питта финансовой поддержки.

Брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины «непримиримые разногласия» с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, но, как видим, слишком поздно.