Дочки Анатолия Анатолича поздравили Monatika с днем рождения

Первого апреля свой 31-й день рождения отпраздновал певец и тренер проекта «Голос. Діти» Monatik.
Вы, конечно же, представляете, сколько звезд отечественного, да и не только, шоу-бизнеса поздравили певца. Но самым милым оказалось видеообращение, покорившее социальные сети, от дочерей ведущего «Сніданку з 1+1» Анатолия Анатолича – Алисы и Лолиты.
«Любименький наш Монатичек, хочу пожелать, чтобы у тебя было много музыкантов», – говорит младшенькая Лолита.
«Чтобы у тебя был миллион песен и все-все сбывалось», – дополняет старшая Алиса.
Семья Анатолия Анатолича уже много лет дружит с Дмитрием Монатиком. Кроме того, жена ведущего Юла является пиар-директором певца. Сам же Анатолич поздравил Диму на съемочной площадке нового видео.
«Чемпион мира по «Кружит голову ай до упаду», рекордсмен по «Жить каждый день сейчас», мастер спорта по «Ты так особенна»! – подписал снимок Анатолич. – С днем рождения, MONATIK . Рад, что все так, а не иначе. Фото, кстати, в день рождения».
Заглавное фото: facebook.com