Дочки Анатолия Анатолича поздравили Monatika с днем рождения

«Любименький наш Монатичек, хочу пожелать, чтобы у тебя было много музыкантов», – говорит младшенькая Лолита.

«Чтобы у тебя был миллион песен и все-все сбывалось», – дополняет старшая Алиса.

Семья Анатолия Анатолича уже много лет дружит с Дмитрием Монатиком. Кроме того, жена ведущего Юла является пиар-директором певца. Сам же Анатолич поздравил Диму на съемочной площадке нового видео.