Дочка Лидии Таран стала телеведущей ради детских улыбок

Муся побывала на прямом эфире четвертого благотворительного телемарафона программы «Сніданок з 1+1» и узнала, как за один день можно стать телеведущей, осуществить чью-то мечту и как важно, чтобы тяжелобольных детей лечил «Доктор Смех».
Люблю я, знаете ли, подольше поспать утром. А в прошлую пятницу в 6:45 я уже была в студии «Сніданку з 1+1» – меня пригласили посмотреть телемарафон, в рамках которого проводится благотворительный аукцион. Чего там только нет в качестве лотов: шляпка от Кати Осадчей, реглан от «Океану Ельзи», платье от Лилии Пустовит, рюкзак от Егвения Кошевого, да много всего интересного. Все вырученные деньги пойдут на то, чтобы в больнице «Охматдет» появился специальный врач – «Доктор Смех». Если вы не знали, то скажу сразу: это особенная профессия. За рубежом во многих клиниках, где проходят лечение тяжелобольные дети, работают такие доктора: это психологи-педагоги-аниматоры, которые готовят юных пациентов к тяжелым операциям, непростым процедурам и помогают им с психологической реабилитацией. В Украине, как оказалось, эту роль исполняют волонтеры (в клинику они могут приходить в основном на выходных), а штатных сотрудников нет.
И вот, значит, марафон-аукцион... Меня сразу удивил состав его ведущих. Я ожидала увидеть на площадке Руслана Сеничкина и Людмилу Барбир, о работе которых на проекте мы вам уже как-то рассказывали, а тут сюрприз: к ним присоединились еще две прекрасные дамы – Лидия Таран и ее дочка Василина. Руслан тут же подметил, что Лидия вернулась, так сказать, в семью, ведь она когда-то вела с Сеничкиным «Сніданок».
В суматохе марафона, демонстрации лотов, встречи гостей и просмотра тематических сюжетов Лидия все-таки нашла минутку, чтобы ответить на парочку моих вопросов.
– Лидия, как вам возвращение в студию «Сніданку»? Ностальгию какую-то ощущаете?
– Раньше мы работали в другой студии – на Мельникова, и сегодня Руслан, кстати, подсчитал, что это было четыре года назад. Мы тогда были немного другими. Ностальгия не по студии и даже не по проектам... Ностальгия всегда есть по людям и по тем обстоятельствам, в которых мы тогда работали. Конечно, мне что-то аукнулось. Это очень теплые ощущения – работать с теми людьми, с которыми тебе в эфире было действительно комфортно и хорошо.
– Как возникла идея задействовать в эфире Василину?
– Идея возникла буквально вчера, в столовой нашей телекомпании. Юлия Жмакина – руководитель проекта – спросила: «А Вася где в это время будет?» Я ответила, что заберу ее с собой, потому что она не сможет так рано остаться дома одна. Юлия и говорит: «О, так пусть она тогда объявляет лоты». И вот вчера вечером, когда я пришла домой после вечерних новостей, сообщила об этом Василине. Она, правда, не знала, что такое «лоты». Я ей объяснила – дочка сразу согласилась. Утром спрашивает: «А что, это надо прямо сейчас?» – «Да, сейчас». Вот и все.
– Это ее первый телевизионный опыт?
– Да, она впервые читала подводки с суфлера в прямом эфире. Таким образом, мы обошлись без трактов (смеется). Может, со стороны выглядело так, будто я ее сама в кадр протолкнула, но на самом деле просто так органично получилось, что она сюда попала. Вася все равно во время эфира бродила бы за кулисами, а так она сделала какое-то хорошее дело и приобщилась к чему-то доброму, полезному, светлому. Тем более она тоже в выигрыше – ей понравилось.
– Я вот пол-эфира плакала – не могла сдержаться, когда деток показывали. А вы в рамках проекта «Здійснити мрію» столько всего видите, столько с детьми общаетесь. Как вам это удается?
– Я думаю, что все, кто работает волонтерами, с больными детками – это люди с очень сильной психикой. Довольно часто, когда мы общаемся с такими маленькими пациентами, я разговариваю с ними как с обычным ребенком. Ведь им важно чувствовать себя обычными детьми, видеть улыбки и радость, а не жалость. А уже потом, когда смотрю эти сюжеты в эфире, иногда ловлю себя на том, что у меня ком в горле... Это можно преодолеть только самоконтролем и пониманием, что я дам этим детям больше, если буду с ними счастливой, с улыбкой, а не со слезами. И необходимо уметь контролировать себя, если работаешь в эфире. Признаюсь, часто бывает, что это действительно психологически непросто.
– Почему именно «Доктор Смех»? Часто собирают средства на аппаратуру, препараты...
– Это очень важно! «Доктор Смех» – и психолог, и клоун, который не отвлекает детей от медицинских процедур, а наоборот, помогает их пройти. Ведь тот, кто долго лежит в больнице, погружен в боль родных и близких, в слезы, в сложные обстоятельства, которые там возникают. И нередко никто даже не подумает, что таким детям нужно улыбаться, что у них должно быть детство, им нужно мечтать! Иногда их останавливают: «Не мечтай об этом, это все равно не сбудется». И наши дети часто боятся мечтать, потому что вообще не знают, наступит ли для них «завтра» и каким оно будет. Поэтому работа вот этих докторов-клоунов просто необходима, чтобы поддерживать в детях вот это жизненный тонус. Ведь давно доказано, что все это улучшает физическое здоровье, анализы и результаты лечения.
Что вам сказать, мечты сбываются. Особенно радостно, когда это происходит с такими вот детками, которых показали нам сегодня в эфире. Кто-то встретился со своим кумиром (например, Дзидзьо, побывавший в эфире, признался, что с мальчишкой, с которым его свел этот благотворительный проект, до сих пор созванивается чуть ли не каждый день), кто-то получил возможность лучшего лечения, а кто-то поучаствовал в показе мод, о котором давно мечтал. Надежды и желания у всех детей разные, и здорово, что многие из них могут воплотиться в жизнь.
Кстати, в итоге команде «Сніданку» удалось собрать без малого 250 тысяч гривен.