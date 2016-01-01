Дочка Лидии Таран стала телеведущей ради детских улыбок

– Это ее первый телевизионный опыт?

– Да, она впервые читала подводки с суфлера в прямом эфире. Таким образом, мы обошлись без трактов (смеется). Может, со стороны выглядело так, будто я ее сама в кадр протолкнула, но на самом деле просто так органично получилось, что она сюда попала. Вася все равно во время эфира бродила бы за кулисами, а так она сделала какое-то хорошее дело и приобщилась к чему-то доброму, полезному, светлому. Тем более она тоже в выигрыше – ей понравилось.

– Я вот пол-эфира плакала – не могла сдержаться, когда деток показывали. А вы в рамках проекта «Здійснити мрію» столько всего видите, столько с детьми общаетесь. Как вам это удается?

– Я думаю, что все, кто работает волонтерами, с больными детками – это люди с очень сильной психикой. Довольно часто, когда мы общаемся с такими маленькими пациентами, я разговариваю с ними как с обычным ребенком. Ведь им важно чувствовать себя обычными детьми, видеть улыбки и радость, а не жалость. А уже потом, когда смотрю эти сюжеты в эфире, иногда ловлю себя на том, что у меня ком в горле... Это можно преодолеть только самоконтролем и пониманием, что я дам этим детям больше, если буду с ними счастливой, с улыбкой, а не со слезами. И необходимо уметь контролировать себя, если работаешь в эфире. Признаюсь, часто бывает, что это действительно психологически непросто.