Дочка Константина Меладзе дебютировала в качестве певицы

–Хореографией я уже не занимаюсь, ведь большую часть времени посвящаю музыке. У меня очень много репетиций по вокалу, и я не успеваю ходить на другие занятия. В свободное время мне нравится снимать видео. Это скетчи – как фильмы, только очень маленькие. Например, недавно я сняла скетч на тему «Что делать, когда тебе скучно». Там много разных предложений – порисовать, погулять. Поспать… (Улыбается.)