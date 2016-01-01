Дочка Константина Меладзе дебютировала в качестве певицы

После выступления 12-летняя Лия Меладзе рассказала нам, какие советы дает отцу и как ей удалось «подсадить» его на Джастина Бибера.
–Наверное, о дружбе. У меня есть близкие подружки-одноклассницы.
–Да, папа мне очень часто рассказывает, как проходит его жизнь: разные записи, кастинги. И я часто ему даю советы. Например, если он устал, советую ему, как лучше отдохнуть. А вообще мы с отцом даже больше вместе слушаем музыку, чем разговариваем. Я люблю поп-музыку. Папа слушает со мной Джастина Бибера, а также Бейонсе и Бруно Марса.
–Хореографией я уже не занимаюсь, ведь большую часть времени посвящаю музыке. У меня очень много репетиций по вокалу, и я не успеваю ходить на другие занятия. В свободное время мне нравится снимать видео. Это скетчи – как фильмы, только очень маленькие. Например, недавно я сняла скетч на тему «Что делать, когда тебе скучно». Там много разных предложений – порисовать, погулять. Поспать… (Улыбается.)
–Нет. Языки мне в любом случае даются легко. А вот математика и физика – очень тяжело.
–Да, либо с музыкой, либо с актерским мастерством.
Что ж, мы будем следить за успехами Лии Меладзе! А в ближайшее время обещаем вам эксклюзивный репортаж со съемок церемонии награждения «Будущее нации», где было много других известных детей…