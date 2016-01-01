ТЕЛЕКРИТИКА

Дочка Константина Меладзе дебютировала в качестве певицы

12-летняя Лия Меладзе впервые вышла на сцену, исполнив песню «Она вернется» вместе с группой MBAND

Дуся

После выступления 12-летняя Лия Меладзе рассказала нам, какие советы дает отцу и как ей удалось «подсадить» его на Джастина Бибера.


На сцене Национальной оперы Украины, где прошли съемки церемонии награждения «Будущее нации» (поощряли талантливых детей), зрителей ждал сюрприз. Дочь продюсера и композитора Константина Меладзе, которая, как он рассказывал, занимается вокалом, впервые вышла на сцену. Знаменитого отца в зале видно не было, но Лию поддержал коллектив MBAND, продюсером которого является Меладзе. Никаких наград в этот вечер девочка не получала – просто вышла и вместе с парнями исполнила песню «Она вернется».

«Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце...»

Все фото – Максим Лисовой

После выступления я разговорилась с Лией Меладзе. Она оказалась очень улыбчивой, хотя и довольно застенчивой. Выглядит совсем еще ребенком и не старается казаться старше. И это хорошо: всему свое время!

Лия, если бы вы попросили папу написать для вас песню, о чем бы она была?

Наверное, о дружбе. У меня есть близкие подружки-одноклассницы.

Ваш отец в интервью рассказывал мне, что он любит обсуждать с вами серьезные темы, и у вас на все есть свое мнение…

Да, папа мне очень часто рассказывает, как проходит его жизнь: разные записи, кастинги. И я часто ему даю советы. Например, если он устал, советую ему, как лучше отдохнуть. А вообще мы с отцом даже больше вместе слушаем музыку, чем разговариваем. Я люблю поп-музыку. Папа слушает со мной Джастина Бибера, а также Бейонсе и Бруно Марса.

Помимо вокала Лия Меладзе увлекается актерским мастерством и любит снимать видеоролики

По словам Константина, он отдал вас не только на вокал, но и на хореографию.

Хореографией я уже не занимаюсь, ведь большую часть времени посвящаю музыке. У меня очень много репетиций по вокалу, и я не успеваю ходить на другие занятия. В свободное время мне нравится снимать видео. Это скетчи – как фильмы, только очень маленькие. Например, недавно я сняла скетч на тему «Что делать, когда тебе скучно». Там много разных предложений – порисовать, погулять. Поспать… (Улыбается.)

Занятия пением учебе не мешают?

Нет. Языки мне в любом случае даются легко. А вот математика и физика – очень тяжело.

В будущем вы хотите связать свою жизнь именно с пением?

Да, либо с музыкой, либо с актерским мастерством.

Что ж, мы будем следить за успехами Лии Меладзе! А в ближайшее время обещаем вам эксклюзивный репортаж со съемок церемонии награждения «Будущее нации», где было много других известных детей…