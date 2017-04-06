Дочь победителя «Голосу країни 7» Александра Клименко хочет пойти на шоу «Голос. Дети»

Дочь победителя проекта «Голос країни 7» Александра Клименко – Анна – хочет попробовать свои силы на шоу «Голос. Дети», сообщает TSN.UA.

А все подробности мы сможем узнать уже в это воскресенье в спецпроекте «Светская жизнь. Год Голоса», о котором я уже вам рассказывала.