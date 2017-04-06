ТЕЛЕКРИТИКА

Дочь победителя «Голосу країни 7» Александра Клименко хочет пойти на шоу «Голос. Дети»

Дуся

Дочь победителя проекта «Голос країни 7» Александра Клименко –  Анна – хочет попробовать свои силы на шоу «Голос. Дети», сообщает TSN.UA.

А все подробности мы сможем узнать уже в это воскресенье в спецпроекте «Светская жизнь. Год Голоса», о котором я уже вам рассказывала.

Напомню, кастинги четвертого сезона шоу «Голос. Дети» и восьмого сезона «Голос країни» состоятся одновременно. Принять участие в них смогут маленькие вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет или взрослые старше 18 лет. Заполнить анкету можно на сайте.

Заглавное фото: пресс-служба телеканала «1+1»



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