Дочь Оли Поляковой пришла на шоу «Рассмеши комика. Дети»

У талантливых родителей – талантливые дети! 12-летняя дочь Оли Поляковой Маша решила попробовать свои силы в умении шутить в шоу «Рассмеши комика. Дети».

Девочка очень уверенно держалась на сцене и призналась, что тоже мечтает стать артисткой, как и ее мама. Естественно, именно маме Маша посвятила большинство своих шуток:

«Быть дочерью Оли Поляковой не так-то уж и просто… Вот я сейчас перед вами выступаю, а вы, небось, уже мысленно примеряете мне на голову кокошники», - пошутила Маша на сцене.

Самой Оли Поляковой на съемках не было – в этот день певица снимала свой новый клип. В зале Машу поддерживал ее отец, который очень за нее переживал и не скрывал своих эмоций.

Смогла ли дочь известной певицы рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого и тем самым «обанкротить» их на пару тысяч гривен, мы узнаем уже в эту пятницу. А пока можем посмотреть маленький фрагмент передачи.