ТЕЛЕКРИТИКА

Дочь Ильи Ноябрева снимает фильм о гастарбайтере

Дуся
В сети вышел тизер полнометражного фильма Тони Ноябревой с не очень оригинальным названием – «Герой моего времени». Лента позиционируется как социальная комедия и рассказывает о парне из маленького городка, который приехал в Киев за счастьем. Кастинг фильма проходил весной в одном из киевских ТЦ. В картине снимаются непрофессиональные актеры, а также известные медийные личности – главный редактор «ELLE Украина» Соня Забуга, телеведущая Василиса Фролова и другие.

Антонина выступила не только режиссером, но и сценаристом. Это будет ее дебютом в полнометражном кино. До этого Ноябрева снимала клипы для Pianoboy и «Скрябина».

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