Дочь Ильи Ноябрева снимает фильм о гастарбайтере

В сети вышел тизер полнометражного фильма Тони Ноябревой с не очень оригинальным названием – «Герой моего времени». Лента позиционируется как социальная комедия и рассказывает о парне из маленького городка, который приехал в Киев за счастьем. Кастинг фильма проходил весной в одном из киевских ТЦ. В картине снимаются непрофессиональные актеры, а также известные медийные личности – главный редактор «ELLE Украина» Соня Забуга, телеведущая Василиса Фролова и другие.