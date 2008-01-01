Дочь Евгения Кошевого победила на международном конкурсе с песней Джамалы

У талантливых родителей – талантливые дети! Старшая дочь Евгения Кошевого Варвара выиграла Гран-При Международного фестиваля-конкурса талантов «Україна єднає світ», исполнив победную песню Джамалы «1944».

Напомню, осенью 2016 года 8-летняя Варвара принимала участие в проекте «Голос. Дети». Варвара попала в команду Потапа, но на следующем этапе она покинула шоу. Как вспомню сколько было слез у девочки, а у ее звездного папы еще больше!

Но на этом Варвара решила не останавливаться. Она получила приз в фестивале-конкурсе «Україна єднає світ» в категории «Эстрадное пение», возраст 7-9 лет. Выбор столь нелегкой в исполнении песни сделала сама Варвара - именно она настояла на композиции «1944».