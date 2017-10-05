Дочь Джеки Чана сделала каминг-аут

"Я никогда не встречала никого подобного @stolenmilktea. Она дала мне возможность полностью выражать мысли, которые бегут в моей голове. Никакого осуждения, только понимание. Всё было против нас. Нас сбивали снова и снова, но знание того, что мы вместе, что мы пробьёмся плечом к плечу, стоило того. Мы оставили позади все трудности, что были у нас в этом году. Теперь мы движемся в правильном направлении. Мы столкнулись с дискриминацией в семье, среди друзей, со стороны общества в Гонконге. Мы живём в интернациональном городе, и всё же здесь столько зашоренных людей. Но теперь, когда я знаю, что каждое утро отныне она будет рядом со мной, всё это уже не важно. Я люблю тебя.", - сообщила модель в подписи к фото

Этта У — дочь известного гонконгского голливудского актёра Джеки Чана и «Мисс Азия» 1990 года, актрисы и модели Элейн У Чжолинь. У родителей Этты был короткий роман в 1999 году, они расстались ещё до рождения дочери, и позднее Джеки Чан называл это «ошибкой, которую совершают многие мужчины».

Этта почти не виделась с отцом, он никогда не отказывался от неё, но не интересовался её судьбой и редко встречался и с Элейн, и с дочерью. До сих пор она жила с матерью в Гонконге и часто становилась объектом внимания со стороны местных папарацци, которые следили за её сложным взрослением. Этта и Энди стали встречаться несколько месяцев назад.

Энди Отем — 30-летняя инстаграм-модель и косплеер. Она родилась и выросла в Канаде, где окончила колледж, а потом переехала в Гонконг в погоне за своими увлечениями — аниме, косплеем, комиксами. В основном фотографии в её инстаграме выглядят вот так.