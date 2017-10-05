Дочь Джеки Чана сделала каминг-аут

В тот же день инстаграм-модель Энди Отем (Andi Autumn) призналась, что она и Этта У — пара.
I've never met anyone like @stolenmilktea . She has given me a chance to fully express the running thoughts in my head. No judgements, just understanding. Everything was against us. We've been pushed down again and again but its worth it knowing we will get through it together, side by side. skip past all of the difficulties we've had this year, we are finally heading in the right direction, we have a path. We've encountered a lot of discrimination from family, friends, and the Hong Kong society. We are living in such an international city and yet so many people have their minds closed off. But none of it matters when I know every morning your going to be next to me. I love you.
"Я никогда не встречала никого подобного @stolenmilktea. Она дала мне возможность полностью выражать мысли, которые бегут в моей голове. Никакого осуждения, только понимание. Всё было против нас. Нас сбивали снова и снова, но знание того, что мы вместе, что мы пробьёмся плечом к плечу, стоило того. Мы оставили позади все трудности, что были у нас в этом году. Теперь мы движемся в правильном направлении. Мы столкнулись с дискриминацией в семье, среди друзей, со стороны общества в Гонконге. Мы живём в интернациональном городе, и всё же здесь столько зашоренных людей. Но теперь, когда я знаю, что каждое утро отныне она будет рядом со мной, всё это уже не важно. Я люблю тебя.", - сообщила модель в подписи к фото
Этта У — дочь известного гонконгского голливудского актёра Джеки Чана и «Мисс Азия» 1990 года, актрисы и модели Элейн У Чжолинь. У родителей Этты был короткий роман в 1999 году, они расстались ещё до рождения дочери, и позднее Джеки Чан называл это «ошибкой, которую совершают многие мужчины».
Этта почти не виделась с отцом, он никогда не отказывался от неё, но не интересовался её судьбой и редко встречался и с Элейн, и с дочерью. До сих пор она жила с матерью в Гонконге и часто становилась объектом внимания со стороны местных папарацци, которые следили за её сложным взрослением. Этта и Энди стали встречаться несколько месяцев назад.
Энди Отем — 30-летняя инстаграм-модель и косплеер. Она родилась и выросла в Канаде, где окончила колледж, а потом переехала в Гонконг в погоне за своими увлечениями — аниме, косплеем, комиксами. В основном фотографии в её инстаграме выглядят вот так.