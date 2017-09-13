Дмитрия Ступку испугала Полина Логунова без макияжа

«Е*твоюмать», – именно такой фразой Дмитрий описывает свой испуг, когда Полина незаметно подкралась к нему с камерой. Видя, как испугался муж, Логунова просит у него прощения, допуская, что все дело в макияже.

«Зая, прости, я не думала, что мне так плохо без макияжа», – говорит за кадром ведущая.

Надеюсь, у Дмитрия крепкое сердце, в противном случае паре следует завести личного визажиста.