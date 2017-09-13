ТЕЛЕКРИТИКА

Дмитрия Ступку испугала Полина Логунова без макияжа

Дуся
Актеру Дмитрию Ступке иногда приходится довольно тяжело в семейной жизни с ведущей Полиной Логуновой. Это доказывает ролик, который Полина опубликовала у себя в Instagram.

Реакция мужа на жену без макияжа

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova)

«Е*твоюмать», – именно такой фразой Дмитрий описывает свой испуг, когда Полина незаметно подкралась к нему с камерой. Видя, как испугался муж, Логунова просит у него прощения, допуская, что все дело в макияже.

«Зая, прости, я не думала, что мне так плохо без макияжа», – говорит за кадром ведущая.

Надеюсь, у Дмитрия крепкое сердце, в противном случае паре следует завести личного визажиста.

Главное в разделе

Дуся

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Дуся

Ведущий запаниковал и запутался в телекамерах

Популярное на Телекритике



Дуся

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Дуся

Ведущий запаниковал и запутался в телекамерах

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Организаторов фестиваля «Кино против коррупции» уличили в коррупции