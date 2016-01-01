Дмитрий Танкович мечтает стать хореографом-постановщиком: «Почему они все под музыку танцуют? Пусть поют в танце!»

– Дмитрий, раскройте секрет: что вы делали в костюме жирафа посреди улицы? (О том, как мы все удивились, увидев ведущего в столь необычном образе, вы можете почитать в моей любимой рубрике об уик-энде медийщиков.) Подрабатывали?

– Вы меня раскусили – я иногда люблю вечерами подхалтурить... На самом деле у меня были постираны все вещи, а мне как раз надо было спуститься в магазин за хлебом. Единственная одежда, которая была – вот этот костюм. Я хлеб купил – и тут встретил полицейского. Но если совершенно серьезно, мы сейчас очень напряженно и динамично снимаем новогодний проект, который выйдет на телеканале СТБ в новогоднюю ночь, и вот то, что вы видели, был один из фрагментов этого фильма.

– Вы девятый сезон смотрите на танцующих...

– (Смеется.) Нет-нет, вы не совсем правильно сформулировали. Девятый сезон я сбоку и из глубины сцены смотрю, как люди танцуют. А все остальные смотрят так, как надо.

– А сзади и сбоку, наверное, более удачный ракурс, да?

– Тут зависит от того, кто танцует. Конечно, есть некоторые ракурсы, недоступные зрителям, которые с моей стороны очень уж интересны. В этом плане я – хранитель этих прекрасных воспоминаний.

– Вы не утомились от такого количества хореографии в вашей жизни? Ну ладно танцовщики, это их путь, их хлеб, их выбор...

– Я вам так скажу: в моей жизни танцев стало еще больше и без проекта – у меня дочка начала танцевать. И вот это еще те танцы!

– Так что, нам ждать ее в следующем сезоне шоу?

– Боюсь, в следующем году еще рано – зрители еще не готовы к таким танцам.