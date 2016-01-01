Дмитрий Танкович мечтает стать хореографом-постановщиком: «Почему они все под музыку танцуют? Пусть поют в танце!»

Мы с Мусей поговорили с Дмитрием Танковичем о его дочке и почти не поговорили на эту же тему с Владом Ямой. А еще, как всегда, увидели много-много танцев – классных и не очень.
Сто лет не была на прямых эфирах танцевального шоу СТБ, тем более что с предыдущего сезона их количество резко сократилось. Это наталкивает меня на грустную мысль: телезрители уже не так самоотверженно, как раньше, смотрят мой любимый проект.
Ну и вот наконец я снова здесь! И такое ощущение, словно всех этих лет как не бывало. Это как вернуться домой – все так миленько, уютненько, кругом знакомые лица. Кстати, тут же Дмитрий Танкович подхватил эту мысль, витающую в воздухе, перед началом эфира обратившись к зрителям: «У меня такое ощущение, что вы с нами все девять лет – как будто одни и те же лица вижу в зале уже который год. Узнаю прямо всех».
Сразу оговорюсь: если серьезно, то большинство зрителей первые сезоны проекта наверняка смотрела из детского манежа – столько подростков в зале, знаете ли. Ну а вторая основная часть аудитории – мамы, папы, бабушки и дедушки – самые верные болельщики участников: они очень старательно аплодировали, что-то выкрикивали и в перерывах на рекламу оперативно подкармливали всех, до кого могли дотянуться, кашей из пластиковых контейнеров. В общем, если судить по залу, есть некое ощущение, что ты попал на большой отчетный концерт какого-то детского образцового хореографического ансамбля.
А вот если судить по тому, что происходит на сцене, ансамбль этот далеко не детский и не очень образцовый (в том «пионерском» контексте, в котором обычно рассматривается это звание). Если вы смотрели этот эфир, то наверняка заметили, как много целовались, раздевались и далеко не целомудренно виляли бедрами участники в постановках. Одну из танцовщиц – 18-летнюю Любу Миронец, – как мне показалось, каждый хореограф просто считал своим святейшим долгом раздеть! Не подумайте, я не ханжа, мне очень даже понравилось, чего не скажешь о ее группе поддержки (они как раз рядом со мной сидели). «О боже, что это? Это же родители увидят!» – причитала юная особа, глядя на очередной номер, в котором Любочка предстала секс-богиней.
– Дмитрий, раскройте секрет: что вы делали в костюме жирафа посреди улицы? (О том, как мы все удивились, увидев ведущего в столь необычном образе, вы можете почитать в моей любимой рубрике об уик-энде медийщиков.) Подрабатывали?
– Вы меня раскусили – я иногда люблю вечерами подхалтурить... На самом деле у меня были постираны все вещи, а мне как раз надо было спуститься в магазин за хлебом. Единственная одежда, которая была – вот этот костюм. Я хлеб купил – и тут встретил полицейского. Но если совершенно серьезно, мы сейчас очень напряженно и динамично снимаем новогодний проект, который выйдет на телеканале СТБ в новогоднюю ночь, и вот то, что вы видели, был один из фрагментов этого фильма.
– Вы девятый сезон смотрите на танцующих...
– (Смеется.) Нет-нет, вы не совсем правильно сформулировали. Девятый сезон я сбоку и из глубины сцены смотрю, как люди танцуют. А все остальные смотрят так, как надо.
– А сзади и сбоку, наверное, более удачный ракурс, да?
– Тут зависит от того, кто танцует. Конечно, есть некоторые ракурсы, недоступные зрителям, которые с моей стороны очень уж интересны. В этом плане я – хранитель этих прекрасных воспоминаний.
– Вы не утомились от такого количества хореографии в вашей жизни? Ну ладно танцовщики, это их путь, их хлеб, их выбор...
– Я вам так скажу: в моей жизни танцев стало еще больше и без проекта – у меня дочка начала танцевать. И вот это еще те танцы!
– Так что, нам ждать ее в следующем сезоне шоу?
– Боюсь, в следующем году еще рано – зрители еще не готовы к таким танцам.
– Вы видите всех участников всех сезонов, они периодически возвращаются на проект тем или иным образом. Как вы их находите, видны изменения?
– Ну смотрите, вот, к примеру, Ильдар (Ильдар Гайнутдинов – победитель восьмого сезона проекта. – Прим. «Дуся»). Только в прошлом сезоне он победил, а в этом стал хореографом проекта. Я считаю, что для танцора это хороший шаг вперед.
– А когда уже вы поставите танец на проекте?
– Мне не дают делать постановки, потому что у меня слишком глубокое понимание хореографии. Я ведь почему до сих пор в проекте? Каждый год во мне живет надежда, что мне дадут поставить какой-нибудь танец!
– Но ведь танцевать вас уже пускали...
– Да, и после того как я всех затмил, больше танцевать мне не дают. Но мне, конечно, тоже хотелось бы сделать какой-нибудь шажок вперед и поставить номер. Все-таки девять лет я в танцах, да и в жюри сидел. Пора ставить! Я чувствую в себе эти силы. У нас хореографы как-то странно поступают: они почему-то под музыку это делают. Зачем?! Я вот хочу что-то новое открыть в мире танца – пусть поют в танце!
Кстати, о новизне в хореографии. Мне Муся вот пожаловалась, что очень любила смотреть более ранние сезоны «Танцюють всі!», потому что в них было больше жанрового и стилевого разнообразия, эксперименты разные... А сейчас, говорит, даже квикстеп никто не танцует на проекте. Чтобы успокоить Мусю, отправилась я с этими претензиями к одному из судей шоу –Владу Яме. Кому, как ни ему, ратовать за возвращение бальных танцев в полном объеме.
– Влад, объясните нам, почему от сезона к сезону бальные танцы вытесняют из шоу? Вот раньше-то и свинг, и танго, и квикстеп исполняли, а сейчас все больше контемпа.
– Смотрите, в чем штука: времени на подготовку танцев очень мало, и так уж получается, что бальников в проекте немного. И выходит, что хороших, сильных контемпщиков – большинство. Отсюда идет и наполнение. К тому же подготовить хороший бальный танец за неделю (так, чтобы «технику» как следует поставить) – очень сложно. С контемпом все-таки немного проще, это правда: где-то можно «вытянуть» номер за счет эмоций и чувств, подобрать хореографию под конкретного участника... А заполнять эфир не до конца отработанными бальными танцами как-то неправильно.
– Девятый сезон... Пусть для вас не девятый, но и далеко не первый. У вас нет какой-то усталости от проекта?
– Если честно, всегда говорил, что нет, а сегодня скажу, что... нет. Все очень просто: каждый сезон мы видим новых участников, новые истории – все это танцевальный опыт. А тем более, когда в проекте появились дети, я посмотрел на шоу как-то по-новому, да и на себя в нем – тоже. Когда на сцену выходят маленькие дети и абсолютно по-взрослому танцуют, при этом работа обязывает к чему-нибудь придраться, но ты понимаешь, что не к чему... Ну как такое может надоесть?
– По вашим внутренним ощущениям, сколько еще сезонов «Танцюють всі!» мы сможем увидеть?
– Отвечу так: мне хотелось бы, чтобы мы увидели десятый сезон. Ведь действительно танцы классные, участники прекрасные! Но при этом я понимаю людей, которые немножко привыкли к хорошему: к качеству, к ярким костюмам, к этому отличному, на мой взгляд, шоу. Удивить их все сложнее.
– Влад, просто не могу вас не спросить... На шоу «Хто зверху» на «Новом канале» вы как-то неожиданно взяли и проговорились о том, что у вас с женой есть ребенок. А мы ведь ничего не знали и не знаем!
– Скоро обязательно всем обо всем расскажу. Думаю, вам не так долго осталось ждать этого момента.
Ну а пока мы ждем откровений от Влада Ямы, давайте еще немножко о танцах поговорим, ладно? Должна вам сказать, что тут все как раз практически без сюрпризов. Знаете, что совершенно «сделало» мой вечер? Как и следовало ожидать, волшебный номер «руки мастера» –Раду Поклитару в исполнении Илоны Федорко и Кай Линя. Чудная постановка уже упомянутого нами Ильдара Гайнутдинова, в которой маленькую Еву Уварову так вертел ее партнер Василь Дипчиков, что аж дух захватывало! Ну и, на мой взгляд, просто невероятный крамп от двоих би-боев – Влада Курочки и Андрея Кириллина. Кстати, Андрея, к моему величайшему сожалению, ни судьи, ни зрители не оценили по достоинству – и паренек под мои печальные вздохи покинул шоу.