Дмитрий Ступка и Полина Логунова ждут пополнения в семье

Как же я рада вам сообщить, что Полина Логунова и Дмитрий Ступка впервые станут родителями. Будущая мама разместила на своей страничке в Instagram фотографию, где позирует с округлившимся животиком.
В комментарии сайту TSN.UA Ступка рассказал, как узнал радостную новость.
«Это произошло после нашего медового месяца, когда мы вернулись из Соединенных Штатов, – говорит Дмитрий. – Полина просто подошла ко мне и показала тест. Мы этого действительно хотели, вот в Майами это все и произошло».
По словам Ступки, сейчас его жена находится на седьмом месяце беременности. Кроме того, будущий звездный папа признался, кто у них родится.
«У нас будет девочка, – рассказал актер. – Мы решили рожать в Украине. Имя пока выбираем. Думали, что будет мальчик, а потом получилось, что девочка, и мы пока в раздумьях относительно имени».
Поздравляем!
Заглавное фото: Максим Лисовой