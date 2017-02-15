Дмитрий Ступка и Полина Логунова ждут пополнения в семье

В комментарии сайту TSN.UA Ступка рассказал, как узнал радостную новость.

«Это произошло после нашего медового месяца, когда мы вернулись из Соединенных Штатов, – говорит Дмитрий. – Полина просто подошла ко мне и показала тест. Мы этого действительно хотели, вот в Майами это все и произошло».

По словам Ступки, сейчас его жена находится на седьмом месяце беременности. Кроме того, будущий звездный папа признался, кто у них родится.

«У нас будет девочка, – рассказал актер. – Мы решили рожать в Украине. Имя пока выбираем. Думали, что будет мальчик, а потом получилось, что девочка, и мы пока в раздумьях относительно имени».

Поздравляем!

Заглавное фото: Максим Лисовой