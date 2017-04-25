Дмитрий Ступка и Полина Логунова стали родителями

Какая прекрасная новость! Телеведущая и актриса Полина Логунова родила Дмитрию Ступке дочь. Новоиспеченная мама опубликовала в Instagram снимок периода своей беременности и поблагодарила любимого за поддержку. По словам Полины, рождение дочери далось ей непросто.
«Я кричала громче взрыва атомной войны, мои волшебные врачи, мои дорогие подруги и мой любимый папочка Дмитрий Ступка, спасибо всем вам. Для меня было бы невозможно сделать это без такой поддержки. Димочка, ты герой. P. S. Я чуть не умерла!» - написала Логунова.
Ступка поблагодарил жену за дочь, обнародовав селфи в больничной маске.
«Спасибо, жена! Спасибо тебе, Боже! Я невероятно счастливый папа», - отметил он.
Как и планировал, Дмитрий в ответственный момент был рядом с любимой. Ступке даже предлагали перерезать пуповину, но он побоялся это сделать.
«Моя жена – героиня, она так намучилась. Я все время был рядом с ней, поддерживал. Мне предложили перерезать пуповину, но я побоялся. Насчет имени еще думаем. Я самый счастливый отец на свете», - поделился Дмитрий первыми подробностями рождения первенца с моими коллегами из Segodnya.ua.
Также новоиспеченный отец поделился, что дочь появилась на свет с весом 3 кг 760 г и ростом - 55 см. Кстати, малыш Дмитрия и Полины родился в столичном роддоме №5, где в свое время рожала Тина Кароль.