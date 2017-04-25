Дмитрий Ступка и Полина Логунова стали родителями

«Спасибо, жена! Спасибо тебе, Боже! Я невероятно счастливый папа», - отметил он.

Как и планировал, Дмитрий в ответственный момент был рядом с любимой. Ступке даже предлагали перерезать пуповину, но он побоялся это сделать.

«Моя жена – героиня, она так намучилась. Я все время был рядом с ней, поддерживал. Мне предложили перерезать пуповину, но я побоялся. Насчет имени еще думаем. Я самый счастливый отец на свете», - поделился Дмитрий первыми подробностями рождения первенца с моими коллегами из Segodnya.ua.

Также новоиспеченный отец поделился, что дочь появилась на свет с весом 3 кг 760 г и ростом - 55 см. Кстати, малыш Дмитрия и Полины родился в столичном роддоме №5, где в свое время рожала Тина Кароль.





