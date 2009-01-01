Дмитрий Лисенбарт: Сейчас я – единственный сотрудник «Укранимафильма»

На «Укранимафильме» появился первый сотрудник – исполняющий обязанности директора Дмитрий Лисенбарт, художник, режиссер и надежда анимации. О том, какой он видит украинскую анимацию и в каком состоянии она ему досталась, Дмитрий рассказал моим коллегам из Short.media, а я решила с вами поделиться его самыми интересными высказываниями.

Дмитрий Лисенбарт:

Первый, второй и третий этажи когда-то принадлежали «Укранимафильму», теперь остался только второй этаж. В этих стенах производились «Капитан Врунгель», «Капитошка», «Петрик Пяточкин» и все-все-все украинские знаменитые мультфильмы. Они не были сделаны под клише диснеевской анимации, как пытался делать в свое время «Сюзмультфильм» на примере многих популярных фильмов, особенно «Ну, погоди!».

Примерно в 2009 или 2010 годах произошло отмирание студии. Отсутствие работников, а вследствие этого студия не живет, она не убирается, аппаратура стоит, все покрывается пылью, а самое страшное – плесенью. Плюс отсутствие отопления с первого этажа и вода, которая протекает с третьего этажа, делает все, чтобы здесь было невозможно работать.

Сейчас я – единственный сотрудник студии. Это необходимо, чтобы сэкономить финансово.

Студия мне досталась в виде тысячи метров пространства и уникальных экспонатов, в виде камер, съемочных станков и экспонатов.