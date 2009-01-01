Дмитрий Лисенбарт: Сейчас я – единственный сотрудник «Укранимафильма»

На «Укранимафильме» появился первый сотрудник – исполняющий обязанности директора Дмитрий Лисенбарт, художник, режиссер и надежда анимации. О том, какой он видит украинскую анимацию и в каком состоянии она ему досталась, Дмитрий рассказал моим коллегам из Short.media, а я решила с вами поделиться его самыми интересными высказываниями.
Дмитрий Лисенбарт:
Первый, второй и третий этажи когда-то принадлежали «Укранимафильму», теперь остался только второй этаж. В этих стенах производились «Капитан Врунгель», «Капитошка», «Петрик Пяточкин» и все-все-все украинские знаменитые мультфильмы. Они не были сделаны под клише диснеевской анимации, как пытался делать в свое время «Сюзмультфильм» на примере многих популярных фильмов, особенно «Ну, погоди!».
Примерно в 2009 или 2010 годах произошло отмирание студии. Отсутствие работников, а вследствие этого студия не живет, она не убирается, аппаратура стоит, все покрывается пылью, а самое страшное – плесенью. Плюс отсутствие отопления с первого этажа и вода, которая протекает с третьего этажа, делает все, чтобы здесь было невозможно работать.
Сейчас я – единственный сотрудник студии. Это необходимо, чтобы сэкономить финансово.
Студия мне досталась в виде тысячи метров пространства и уникальных экспонатов, в виде камер, съемочных станков и экспонатов.
Анимационная студия – это организм. Но его сейчас можно построить удаленно. В принципе я могу наладить весь этот процесс, сидя у себя дома, используя режиссеров, аниматоров и сценаристов в любых уголках мира. Но это хорошо для отдельных проектов.
Аниматор должен работать вживую, глаз в глаз с режиссером, с лиданиматром и сценаристом. Все эти люди должны между собой общаться и находиться не в помещениях кабинетной системы, как «Укранимафильм», как многие советские помещения, а в лофтах, оупенспейсах.
Я – за постепенный путь развития. Строить нужно потихонечку, ступенька за ступенькой. Не искусственно построить огромный завод и пытаться всех туда притягивать, а начинать с малого и понемногу разрастаться.
На место взрослых должна приходить молодежь. Это естественно. Я же тоже через 30 лет стану старым пер*уном, и на мое место придет молодой пацан. По-другому социум не разовьется. Молодые будут приходить. Мы же их рожаем и воспитываем.
Студия для меня – логическое продолжение факта рождения моего ребенка: мы для детей должны это делать. Отсутствие культуры порождает барановидную массу.
Я со своей стороны буду поднимать украинскую анимацию, потому что нужно сепарировать: кино – отдельно, анимация – отдельно. Анимация может составлять сервис кино и наоборот. Это все – виды искусства. Однако люди иногда забываются и начинают поднимать на флаг, что только кино – это настоящее искусство, а анимация – фигня. Мы пытаемся поменять это отношение, чтобы они поняли, насколько анимация – серьезный и сложный вид искусства, требующий больших усилий, больше людей в производстве, большей точности.
У меня почти сразу появилось желание все раритетное железо зафиксировать как экспозицию. Мы договорились с директором ВДНХ, уже есть стартовый план создания музея. Там будут не просто экспонаты, а интерактивные зоны, мастер-классы, примерно на 1500 квадратов помещение. Это один из первых шагов развития студии.
Я хочу сделать не просто студию, а анимационный центр. Не конкурировать со студиями, а стать экспертами рынка, создать школу всех анимационных профессий для детей как следующий этап после музея. Идея в том, чтобы создать центр анимации, который будет продвигать индустрию, помогать студиям, в союзе с Украинской анимационной ассоциацией поднимать стоимость анимации, развивать рынок.
И этот союз с Украинской анимационной ассоциацией может стать достаточно мощным инструментом для нормального взращивания на гидропонике отличного продукта.
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