Дмитрий Комаров выбрал идеальное фото для участия в конкурсе Viva! «Самые красивые»

«Сколько путешествую по тропическим, очень жарким странам и обещаю себе не обгорать, и, казалось бы, знаю, как это сделать – все равно наступает день, когда кажется, что уже «обветрился» или загорел, что «мазаться кремом сегодня не буду», и в итоге непременно хожу в «Пантеноле», – пишет Комаров. – Так было во всех экспедициях. «Ну что ж ты как маленький», – ругаю потом себя. Наткнулся сегодня на эту фотку и подумал: а чем не идеальная иллюстрация для торжественной церемонии Viva! "Самые красивые"».

Фото: facebook.com