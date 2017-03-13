Дмитрий Комаров выбрал идеальное фото для участия в конкурсе Viva! «Самые красивые»

За что я люблю Дмитрия Комарова, так это за самоиронию. Автор и ведущий передачи «Мир наизнанку» порадовал своих поклонников забавным фото. Комаров опубликовал в своем Instagram снимок с экспедиции, где, к сожалению, получил солнечные ожоги. Дмитрий посчитал, что именно это фото прекрасно подходит в качестве иллюстрации для конкурса Viva! «Самые красивые».
«Сколько путешествую по тропическим, очень жарким странам и обещаю себе не обгорать, и, казалось бы, знаю, как это сделать – все равно наступает день, когда кажется, что уже «обветрился» или загорел, что «мазаться кремом сегодня не буду», и в итоге непременно хожу в «Пантеноле», – пишет Комаров. – Так было во всех экспедициях. «Ну что ж ты как маленький», – ругаю потом себя. Наткнулся сегодня на эту фотку и подумал: а чем не идеальная иллюстрация для торжественной церемонии Viva! "Самые красивые"».
Фото: facebook.com