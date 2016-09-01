Дмитрий Комаров устроил экзамен по географии для «Мисс Украина 2016»

Ведущий и автор тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров стал приглашенным корреспондентом «Светской жизни». Напомню, что теперь на помощь Екатерине Осадчей будут призывать звездных ведущих.

Так вот, Дмитрий решил взять интервью у «Мисс Украина 2016» Александры Кучеренко и напомнил ей об инциденте, когда красавица не могла назвать имя украинского премьер-министра, пишет TSN.UA.

В комментарии ведущему Кучеренко призналась, что, как и раньше, ездит общественным транспортом в университет и не чувствует себя звездой.

Также Александра рассказала, что после конкурса «Мисс мира» подружилась с другими красавицами.

«Я жила с «Мисс Грузия», – говорит Александра. – Мы до сих пор общаемся. Она моя подружка».

Комаров спросил красавицу, знает ли она столицу Грузии, на что та ответила: «Ты думаешь, если я не знала фамилии Гройсмана, то теперь и столицу не назову? Тбилиси, я знаю».

Речь идет об инциденте, который произошел с Кучеренко на конкурсе «Мисс Украина», когда девушка не смогла вспомнить имени действующего премьер-министра Украины.

Также Александра с легкостью назвала столицу Сент-Люсии, где живет еще одна ее подруга с конкурса, а вот Уганда вызвала у нее ступор. Однако Комаров напомнил девушке, что столица Уганды – Кампала.