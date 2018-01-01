Дмитрий Комаров спел с изобретателем караоке на украинском языке

Необычность видеоролика заключается в том, что японец хотя и придумал развлечение для непрофессиональных певцов, но из-за стеснения сам в нем петь наотрез отказывается. По словам Комарова, переговоры с создателем караоке длились целых два месяца.

«Японец Дайсукэ Иноуэ придумал караоке, своими руками сделал из фанеры первую караоке-машину, но сам не поет, – рассказывает Дмитрий. – Стесняется. Говорит, что нет слуха и голоса. Уговорить его спеть было невероятно сложно. Первую встречу с человеком-легендой, который включен в список самых влиятельных азиатов 20 века, я провел в марте в Токио. Он выслушал нас и думал, соглашаться ли на интервью. Я сразу отметил, что очень хотел бы показать, как именно он поет, используя свое же изобретение. Ответ: интервью – подумаем, петь – исключено. Переговоры шли два месяца. В итоге нам сказали «да». Про интервью. Без пения. В июне мы приехали к нему в гости в город Кобе и полдня снимали дома. Поход в караоке-бар получился спонтанным. Уже после интервью я еще раз попросил. Долго объяснял, как круто это будет. И что это будет стимулом для всех, кто хотел бы петь в караоке, но стесняется. Переживает, что со стороны это будет выглядеть смешно и неумело. Говорил, что если уж сам создатель поет – никому не стоит стесняться. Собственно, это главная миссия его изобретения – чтобы удовольствие от исполнения любимых песен мог получить каждый. И он согласился».

Более того, телеведущий на всякий случай заранее подготовил караоке-версию песни «Дівчина з іншого життя» с японскими субтитрами и, как оказалось, не прогадал.

Дайсукэ Иноуэ зарабатывал на жизнь, играя барабанщиком в ресторанной музыкальной группе. Группа подыгрывала посетителям, желавшим спеть. Однажды он не мог прийти на выступление и записал свою партию на кассету. Позднее он сделал 11 проигрывателей караоке, которые давал напрокат. Дайсукэ не запатентовал свое изобретение и практически ничего на нем не заработал.