Дмитрий Комаров снялся в фотосессии с «невестой»

Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров и победительница конкурса от «Теленедели» Наталья Сердюк украсили обложку мартовского номера этого издания.
Напомню, что в сентябре прошлого года «Теленеделя» вместе с Комаровым объявила конкурс на поиски интересной спутницы для совместного экстремального приключения. И вот пришло время узнать, кто стал этой счастливицей и какой сюрприз ей приготовил ведущий проекта «Мир наизнанку».
Итак, пару слов о девушке. Наталья Сердюк, 27 лет. Родилась в Житомирской области, сейчас живет в Киеве. По образованию экономист и фармацевт, работала в фармацевтической компании. За то время, пока длился проект, успела поменять профессию и пройти отбор на стюардессу, а также стажировку. Уже не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить, сколько городов и стран посетила Инна. Была замужем.
Главный редактор журнала Людмила Козаренко задала вопрос Дмитрию и Наталье: «Что убедило вас принять участие в этом проекте?»
«Я сторонник того, чтобы максимально близко знакомиться с аудиторией и общаться не только виртуально, – ответил Комаров. – Хочу иметь обратную связь со зрителями, поэтому провожу в разных городах творческие встречи. Идея найти самую экстремальную девушку в стране показалась очень интересной. На этот конкурс писали люди, которые живут так же, как и я: много путешествуют, стремятся жить в ритме «Мира наизнанку»или мечтают об этом, а значит, близкие мне по духу. Из почти 500 писем выбрали четыре от самых сумасшедших (в хорошем смысле слова) девушек. Но история Наташи особенная. Я не верил в прочитанное – это было похоже на сценарий какой-то драмы. Оказалось, что реальная жизнь».
«А я писала не на «Конкурс невест», как интригующе был назван проект, – рассказывает Наталья. – Понимала, что Дима не из тех, кто будет подобным образом устраивать личную жизнь. Просто хотелось познакомиться с ним ближе. Это был поздний вечер, возникло сильное желание рассказать о наболевшем. Потом, когда выиграла в конкурсе, немножко об этом пожалела – из-за того что вынесла личное на публику. Но, возможно, для кого-то моя история станет уроком.
Мы с мужем обожали путешествовать. Так получилось, что одно время жили в Словакии, которая выгодна тем, что из нее легко и быстро добираться в страны Европы. В основном перемещались на машине. За три дня я могла съездить в Вену и Лейпциг, оттуда – в Амстердам, Брюссель. В другой раз за десять дней посетить Австрию, Германию, Францию и Швецию: Вена, Халльштатт, Зельден, Инсбрук, озеро Кенигсзе, Зальцбург, Лихтенштейн, Шамони, Ивуар, Женева и Мюнхен. О наших маршрутах можно было бы писать и писать. В мае прошлого года полетели с Антоном на Шри-Ланку. Там машину заменил скутер... Врачам не удалось его спасти».
Девушка пишет стихи, и одно стихотворение подарила Дмитрию сразу после их полета. Комаров рассказал: «Очень красивое стихотворение на украинском языке, специально для меня, написанное от руки – о моем стиле жизни. Это было очень приятно!»
Девочки, если вы хотите покорить сердце главного путешественника украинского ТВ, то берите пример с Натальи!