Дмитрий Комаров снялся в фотосессии с «невестой»

«А я писала не на «Конкурс невест», как интригующе был назван проект, – рассказывает Наталья. – Понимала, что Дима не из тех, кто будет подобным образом устраивать личную жизнь. Просто хотелось познакомиться с ним ближе. Это был поздний вечер, возникло сильное желание рассказать о наболевшем. Потом, когда выиграла в конкурсе, немножко об этом пожалела – из-за того что вынесла личное на публику. Но, возможно, для кого-то моя история станет уроком.

Мы с мужем обожали путешествовать. Так получилось, что одно время жили в Словакии, которая выгодна тем, что из нее легко и быстро добираться в страны Европы. В основном перемещались на машине. За три дня я могла съездить в Вену и Лейпциг, оттуда – в Амстердам, Брюссель. В другой раз за десять дней посетить Австрию, Германию, Францию и Швецию: Вена, Халльштатт, Зельден, Инсбрук, озеро Кенигсзе, Зальцбург, Лихтенштейн, Шамони, Ивуар, Женева и Мюнхен. О наших маршрутах можно было бы писать и писать. В мае прошлого года полетели с Антоном на Шри-Ланку. Там машину заменил скутер... Врачам не удалось его спасти».

Девушка пишет стихи, и одно стихотворение подарила Дмитрию сразу после их полета. Комаров рассказал: «Очень красивое стихотворение на украинском языке, специально для меня, написанное от руки – о моем стиле жизни. Это было очень приятно!»

Девочки, если вы хотите покорить сердце главного путешественника украинского ТВ, то берите пример с Натальи!