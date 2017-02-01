Дмитрий Комаров рассказал, почему отказался от соцсетей

«Я фотографировал это телефоном, в котором выключен интернет, – пишет Дмитрий. – Меня не отвлекали сообщения и соцсети. Этой фотографией вывожу Instsgram из месячного затишья (вчера написал подробный пост об этом эксперименте в Facebook, тут сформулирую короче). Решение на месяц отказаться от соцсетей пришло спонтанно. В небольшом отпуске мне очень резала глаз явно прогрессирующая смартфономания. Даже в самых интересных местах планеты люди не видят красоты – они смотрят в экраны смартфонов. Всегда и везде. 70 процентов людей. Я решил вылогиниться из соцсетей. Первые три дня замечал, что «рука тянется». Но очень быстро распробовал, как здорово без виртуала. И как приятно начинать утро с завтрака без фотографий завтраков своих друзей, не зная, в какой пробке они застряли, что думают о президенте и какой курс валют прогнозируют. Да, сегодня Facebook заменил газеты. Но давайте вспомним, как мы жили в газетные времена? Без газет в руках. Мы выделяли время на чтение, а в остальное занимались чем-то другим. Мы не доставали эту газету по 50-100 раз в день, читая по несколько абзацев. Технологии – это здорово, но жить лицом в экране смартфона – это нездорово. Шуточный вывод поста. Если так пойдет дальше, то наши потомки когда-нибудь эволюционируют, адаптируясь под смартфон, шея людей станет вытянутой вперед и наклоненной вниз. В позе «смартфон». Вытянется и большой палец правой руки. Он станет длиннее, тоньше, мобильнее, а еще, возможно, избавится от рисунка отпечатков – чтобы было удобнее «клацать». Я не призываю прощаться с соцсетями, сегодня это неразумно. Но предлагаю дозировать их использование. Помнить простую арифметику: зайти полистать ленту в Facebook или Instagram 10 раз в день по 5 минут (как делают очень многие) – это уже 25 часов в месяц или 12,5 суток в году глазами в экране. А мог быть полноценный отпуск. Давайте пользоваться соцсетями, но не забывать, что жизнь за пределами экрана гораздо ярче».

Вот лично я пожала бы Комарову руку. Месяц без соцсетей – это подвиг. А вам слабо?

Фото: facebook.com/dmytriy.komarov