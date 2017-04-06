Для тех, кто работает в выходные, «Сніданок з 1+1» выпустил трогательное видео

Друзья, впереди майские праздники! У большинства украинцев будет несколько выходных подряд, поэтому «Сніданок з 1+1» снял трогательный ролик, в котором предлагает зрителям поблагодарить всех, кто выходит на работу, когда другие отдыхают.
Героями видео стали те, от кого зависит жизнь людей. В частности, врачи, которые спасают жизни, водители общественного транспорта, которые заботятся о том, чтобы каждый добрался до своего дома в праздники, а также пожарные, повара и работники сферы услуг.
«За долгое время существования «Сніданку з 1+1» наша команда хорошо знает, каково это – работать, когда большинство людей еще спит или отдыхает, быть готовым в любой момент отправиться на съемки, чтобы сделать программу, с которой зрителям будет приятно просыпаться и начинать день в хорошем настроении, – отметила директор департамента утреннего вещания «1+1 медиа» Юлия Жмакина. – Но накануне длинных выходных мы особенно хотели бы поблагодарить всех, благодаря кому большинство украинцев сможет спокойно отдыхать в праздники».
Заглавное фото: пресс-служба телеканала «1+1»