Для тех, кто работает в выходные, «Сніданок з 1+1» выпустил трогательное видео

Друзья, впереди майские праздники! У большинства украинцев будет несколько выходных подряд, поэтому «Сніданок з 1+1» снял трогательный ролик, в котором предлагает зрителям поблагодарить всех, кто выходит на работу, когда другие отдыхают.

Героями видео стали те, от кого зависит жизнь людей. В частности, врачи, которые спасают жизни, водители общественного транспорта, которые заботятся о том, чтобы каждый добрался до своего дома в праздники, а также пожарные, повара и работники сферы услуг.