Для презентации Apple киевский блогер починил эскалатор на вокзале

Как вы, наверное, уже знаете, трейлер вчерашней презентации новых электронных часов Apple Watch Series 3 компания Apple сняла на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.
Многие пользователи обратили внимание на то, что эскалатор, который не могли отремонтировать больше полугода, снова работает.
Нашелся человек, благодаря которому мы увидели злополучный эскалатор в работе – это киевский блогер Александр Барабошко (Крус). Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Я связалась с Александром для прояснения ситуации. Свой пост он, конечно, назвал стебом, но сообщил, что уже довольно длительное время пытался обратить внимание на неработающий эскалатор.
«Я решил писать и всячески поднимать эту тему, пока не будет результата», – сообщил Барабошко.
Еще зимой блогер написал пост об этом и опубликовал соответствующую фотографию.
Ничего этим не добившись, Александр попробовал решить вопрос напрямую с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.
Теперь не стыдно показать киевский ж/д вокзал с работающими эскалаторами всему миру. Правда, есть небольшой нюанс в этой истории: Александру Барабошко начали присылать фотографии практически всех неработающих эскалаторов в городе. Но, может, оно и к лучшему – рано или поздно у нас заработают все подъемные машины.