Для презентации Apple киевский блогер починил эскалатор на вокзале

Я связалась с Александром для прояснения ситуации. Свой пост он, конечно, назвал стебом, но сообщил, что уже довольно длительное время пытался обратить внимание на неработающий эскалатор.

«Я решил писать и всячески поднимать эту тему, пока не будет результата», – сообщил Барабошко.

Еще зимой блогер написал пост об этом и опубликовал соответствующую фотографию.