DJ Nana примет участие в «Танцях з зірками»

“Этот день настал! - подписала свое фото артистка. - Я - участница нового сезона проекта "Танці з зірками". И ура, я могу поделиться этой новостью с вами. Для меня это вызов, и я его принимаю. Уверена, я справлюсь на все 100%, ведь у меня для этого есть все: опыт, профессионализм и конечно же главная мотивация - это вы!”.

Также Кумейко посоветовала поклонникам “разбить свои копилки” и пополнить счета мобильных телефонов, ведь, как известно, победителей “Танців” определяет не только жюри, но и зрительское смс-голосование.

О том, что DJ Nana станет участницей “Танців” стало известно еще вчера на презентации проекта. Однако для широкой аудитории заявление Анастасии прозвучало неожиданно.

Стоит уточнить, что, Кумейко будет представителем танцевальной, а не “звездной” стороны шоу, так как является профессиональной танцовщицей. Кому из коллег по шоу-бизнесу составит пару горячая брюнетка узнаем совсем скоро, ведь главное танцевальное шоу страны стартует уже 26 августа в 21:00 на телеканале 1+1!