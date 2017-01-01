Дизайнер видеоигр молча просидел у камина десять часов

Свыше 39 000 пользователей посмотрели десятичасовую трансляцию, на которой геймдизайнер Джефф Каплан сидел у камина.
Большую часть видео не происходило вообще ничего. В какой-то момент на Каплана упал микрофон, но он поправил очки и продолжил сидеть.
jeff kaplan gets hit by a boom mic pic.twitter.com/TWJfuf3nVx— steran (@DeathETM) 24 грудня 2017 р.
What a spicy prank Jeff Kaplan, this stream is truly something pic.twitter.com/SMsrroKkLc— happy holidays (@choylinggg) 24 грудня 2017 р.
Многие пользователи, просмотревшие стрим отметили, что ничуть не жалеют потраченного времени.
"Провел сегодня три часа, глядя на то, как Джефф Каплан сидит в кресле и ничего не делает, и я ничуть не жалею" , - написал один из комментаторов.
Каплан известен как креативный директор игры Overwatch и член команды разработчиков World of Warcraft. Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.
Ранее, в чем-то подобном принимал участие актёр Ник Офферман. В рождественнской рекламе производителя алкогольных напитков он 45 минут молча пил виски у камина. Видео собрало более трех миллионов просмотров на YouTube.