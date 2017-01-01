Дизайнер видеоигр молча просидел у камина десять часов

Многие пользователи, просмотревшие стрим отметили, что ничуть не жалеют потраченного времени.

​"Провел сегодня три часа, глядя на то, как Джефф Каплан сидит в кресле и ничего не делает, и я ничуть не жалею" , - написал один из комментаторов.

Каплан известен как креативный директор игры Overwatch и член команды разработчиков World of Warcraft. Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.

Ранее, в чем-то подобном принимал участие актёр Ник Офферман. В рождественнской рекламе производителя алкогольных напитков он 45 минут молча пил виски у камина. Видео собрало более трех миллионов просмотров на YouTube.