ТЕЛЕКРИТИКА

Дизайнер видеоигр молча просидел у камина десять часов

Дуся

Свыше 39 000 пользователей посмотрели десятичасовую трансляцию, на которой геймдизайнер Джефф Каплан сидел у камина.

Большую часть видео не происходило вообще ничего. В какой-то момент на Каплана упал микрофон, но он поправил очки и продолжил сидеть.

Позже дизайнер развернул чей-то подарок.

Многие пользователи, просмотревшие стрим отметили, что ничуть не жалеют потраченного времени.

​"Провел сегодня три часа, глядя на то, как Джефф Каплан сидит в кресле и ничего не делает, и я ничуть не жалею" , - написал один из комментаторов.

Каплан известен как креативный директор игры Overwatch и член команды разработчиков World of Warcraft. Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.

Ранее, в чем-то подобном принимал участие актёр Ник Офферман. В рождественнской рекламе производителя алкогольных напитков он 45 минут молча пил виски у камина. Видео собрало более трех миллионов просмотров на YouTube.

Реклама, как и стрим, созданы в тренде Slow TV, или "Медленного ТВ" - популярного жанра натуралистичного вещания без монтажа и сокращений.

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