Дизайнер Канье Уэст опозорился на свадьбе друзей

Фото со свадьбы рэпера 2 Chainz попали в Twitter, однако пользователи и таблоиды сфокусировались не на молодоженах, а на ногах приглашенного на торжество Канье Уэста, который не придумал ничего умнее, чем надеть тапочки под костюм.
Свадьба друзей Ким Кардашьян и Канье Уэста проходила в эти выходные во дворце Версаче в Майами. Папарацци, конечно же, не могли пройти мимо такого громкого события. И не зря: им удалось сделать кадры, которые разлетелись по интернету со скоростью звука.
Ким Кардашьян в ядовито-желтом неоновом облегающем платье смотрелась более чем нелепо в компании мужа, который дополнил белый классический костюм массивными тапочками, надетыми поверх плотных носков.
«Приди на мою свадьбу в паре шлепанцев – и ты можешь пошлепать к чертям обратно домой, не важно, что ты – Канье Уэст», – написал другой пользователь.
Однако не спешите жалеть миссис Кардашьян-Уэст за выходку ее эксцентричного супруга. Возможно, именно она стала законодательницей странной «тапочной моды», о чем свидетельствуют снимки папарацци, сделанные за несколько дней до свадьбы 2 Chainz.