ТЕЛЕКРИТИКА

Дизайнер Канье Уэст опозорился на свадьбе друзей

Дуся

Фото со свадьбы рэпера 2 Chainz попали в Twitter, однако пользователи и таблоиды сфокусировались не на молодоженах, а на ногах приглашенного на торжество Канье Уэста, который не придумал ничего умнее, чем надеть тапочки под костюм.


Свадьба друзей Ким Кардашьян и Канье Уэста проходила в эти выходные во дворце Версаче в Майами. Папарацци, конечно же, не могли пройти мимо такого громкого события. И не зря: им удалось сделать кадры, которые разлетелись по интернету со скоростью звука.

Ким Кардашьян в ядовито-желтом неоновом облегающем платье смотрелась более чем нелепо в компании мужа, который дополнил белый классический костюм массивными тапочками, надетыми поверх плотных носков.

По-видимому, Канье не ожидал, что его будут фотографировать (на этом снимке костюм рэпера кажется голубым, но на самом деле он белый)

Фото: BuzzFeed

Колкие твиты пользователей сети в адрес владельца собственного бренда Yeezy не заставили себя долго ждать.

Фото: Twitter

«Пожалуйста, не копируйте Канье и не надевайте сандалии с костюмом: это не смотрится хорошо ни на нем, ни на вас», – отметил один из юзеров.

Фото: Twitter

«Приди на мою свадьбу в паре шлепанцев – и ты можешь пошлепать к чертям обратно домой, не важно, что ты – Канье Уэст», – написал другой пользователь.

Однако не спешите жалеть миссис Кардашьян-Уэст за выходку ее эксцентричного супруга. Возможно, именно она стала законодательницей странной «тапочной моды», о чем свидетельствуют снимки папарацци, сделанные за несколько дней до свадьбы 2 Chainz.

Кто же знал, что дурной пример настолько заразителен

Фото: BuzzFeed

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