Дизайнер Канье Уэст опозорился на свадьбе друзей

Свадьба друзей Ким Кардашьян и Канье Уэста проходила в эти выходные во дворце Версаче в Майами. Папарацци, конечно же, не могли пройти мимо такого громкого события. И не зря: им удалось сделать кадры, которые разлетелись по интернету со скоростью звука.

Ким Кардашьян в ядовито-желтом неоновом облегающем платье смотрелась более чем нелепо в компании мужа, который дополнил белый классический костюм массивными тапочками, надетыми поверх плотных носков.