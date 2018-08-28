Дышите глубже, это «Касается каждого»

Кто отец ребенка 12-летней девочки? Как живут женщины с десятым размером груди? Что такое «лицо Маугли»? Страсть зрителей к шокирующим историям из жизни своих соотечественников – явление необъяснимое, но, как мне кажется, достаточно очевидное. Если сегодня откровенными подробностями из жизни больных анорексией людей никого не удивить, то для нулевых подобный формат открытой дискуссии на украинском ТВ был в диковинку.

Так, в 2012 году на «Интере» под чутким руководством основателя студии «Квартал 95» (а тогда генерального продюсера канала) Владимира Зеленского появляется ток-шоу «Про життя», ведущими которого становятся знатные жизневеды Андрей Малахов и миллионер Андрей Пальчевский.