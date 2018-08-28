Дышите глубже, это «Касается каждого»

Передача «Касается каждого» на телеканале «Интер» уже какой год одна из самых рейтинговых на украинском ТВ. В то время, пока другие проекты от сезона к сезону ломают головы, чем же еще удивить ненасытных зрителей, перед авторами этого ток-шоу, кажется, вообще не возникает такой проблемы. Стоит только взглянуть на темы программ, как уже с нетерпением ждешь очередного эфира.
Кто отец ребенка 12-летней девочки? Как живут женщины с десятым размером груди? Что такое «лицо Маугли»? Страсть зрителей к шокирующим историям из жизни своих соотечественников – явление необъяснимое, но, как мне кажется, достаточно очевидное. Если сегодня откровенными подробностями из жизни больных анорексией людей никого не удивить, то для нулевых подобный формат открытой дискуссии на украинском ТВ был в диковинку.
Так, в 2012 году на «Интере» под чутким руководством основателя студии «Квартал 95» (а тогда генерального продюсера канала) Владимира Зеленского появляется ток-шоу «Про життя», ведущими которого становятся знатные жизневеды Андрей Малахов и миллионер Андрей Пальчевский.
Суть проекта была достаточно проста: с помощью экспертов из разных отраслей, а также реальных героев и историй разбирать социально важные темы, как, например, врачебная халатность, вопросы ЖКХ и так далее.
Программа просуществовала меньше года. Беспрерывно кипятясь в буре страстей и внутренних конфликтов, команда «Про життя» стала постепенно распадаться, а к 2013 пропала вовсе. Так, в этом же году на теплое и рейтинговое место пришла руководитель компании Inter Media Group Анна Безлюдная и представила свое социальное шоу, которое называлось «Касается каждого».
Согласно задумке, новый проект не должен был перекликаться со своим предшественником. Ради этого изменили дизайн студии, а в самой программе сместились акценты. Отныне социальный проект был направлен на откровенные дискуссии и признания, с которыми сталкивался практически каждый житель страны: ревность, измена, квартирные вопросы и, конечно же, всяческие болезни и их последствия. А вот то, что осталось от старого – пул экспертов и зрительский зал, который тоже не менее активно принимает участие в решении житейских неурядиц героев программ.
Первым ведущим был назначен белорусский журналист Сергей Дорофеев. Через год передача «Касается каждого» перешла в руки Андрея Данилевича, который и сейчас продолжает склонять к справедливости миллионную аудиторию «Интера».
Чего удалось добиться программе «Касается каждого» за пять лет? Об этом сегодня в 18:00 по «Интеру» расскажут сами создатели шоу в рамках спецвыпуска «Касается каждого: пять лет вместе». А пока предлагаю вам вспомнить самые популярные выпуски, которые выходили за всю историю этой программы.
5
«Жена и любовница»: вече против адюльтера
Количество просмотров: 659, 032
Дата: 10 августа 2017 года
Сюжет этого выпуска знаком, наверное, всем: 37-летняя Татьяна Петренко из Житомирской области год назад застала своего мужа с молодой любовницей. Супружеская пара прожила вместе 17 лет, у них двое несовершеннолетних сыновей. Несмотря на то, что Вадим уже год живет с другой женщиной, все же у горе-отца были попытки одуматься и вернуться к жене и своим детям.
Сейчас Татьяна подала на развод, но боится, что может оказаться с детьми на улице, ведь муж с любовницей пытаются выжить ее из дома. Сам Вадим утверждает: жена просто не может смириться с тем, что он счастлив с другой женщиной, поэтому мстит ему и пытается любым способом вернуть его в семью. Ревность, желание вернуть прошлое или борьба за имущество? Ответы на эти вопросы в выпуске «Жена и любовница» искали всем селом.
4
«Сын от зятя»: «Меня насиловал муж сестры, когда она смотрела и смеялась»
Количество просмотров: 741,416
Дата: 22 мая 2015 года
Галина Рева из Николаевской области, которой 19 лет, обвиняет мужа своей сестры, многодетного отца Александра Попенко, в изнасиловании. Инцидент произошел, когда Галине было 13 лет.
Семья Галины отказалась поверить в то, что зять способен на такой поступок, и не обратилась в правоохранительные органы. Сам же Александр утверждает, что никакого изнасилования не было. В 14 лет Галина родила ребенка. Сейчас Максиму пять лет, и он не знает, кто его папа. Александр не считает мальчика своим сыном и ничем ему не помогает. В результате в рамках программы ребенок проходит ДНК-тест.
3
«Ребенок девочки. Продолжение»: кто круче – 12-летняя мама или 13-летняя?
Количество просмотров: 1,010 097
Дата: 11 февраля 2015 года
В 2015 году этот выпуск стал настоящей сенсацией. Семиклассница из Винницкой области Татьяна Гусак родила девочку! Как изменилась жизнь семьи после родов 13-летней дочери, а главное – кто отец ребенка? В студию шоу «Касается каждого» снова приносят результаты теста ДНК, чтобы узнать, правда ли то, что Татьяну растлил собственный отчим?
Наша песня хороша – начинай сначала. Осенью 2017 года история в студии передачи «Касается каждого» повторяется. Теперь героиней очередного эфира становится шестиклассница Таня Лучишин из Борислава Львовской области, которая сегодня уже официально стала самой молодой мамой в Украине. Так, на протяжении трех выпусков Таня вместе с родственниками, экспертами и зрителями отвечала всей стране на вопросы: «Кто отец ребенка?»; «Куда смотрела мать?»; «Что делать дальше?». В результате ответить ни на один из вопросов однозначно не получилось, что лишь подогрело интерес общественности к жизни молодой мамы.
Шоу – прямое нарушение прав ребенка. Так назвала ТВ-сенсацию представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства в Украине Аксана Филипишина.
Сразу после проекта омбудсмен обратилась в Национальный совет телевидения и радиовещания с требованием рассмотреть эти нарушения и в случае потребности подготовить судебный иск против «Интера». В результате канал отделался предупреждением.
Несмотря на это, на данный момент выпуск истории о самой молодой маме набрал больше всего просмотров (55,433) на сайте телеканала «Интер».
2
«Магия соблазна»: Седокова, покажи си**ки!
Количество просмотров: 1,105 728
Дата: 2 мая 2014 года
О груди Анны Седоковой в народе слагают легенды. Одни обвиняют певицу в пластике и обмане, другие же не задумываются об этом, а мечтают хотя бы на миг увидеть ее бюст. Поэтому гвоздем программы «Магия соблазна» и стала Анна Седокова со своим глубоким декольте и книгой «Искусство соблазнения», которую Украина увидела еще в 2010 году. В рамках программы артистка рассказывает, что привлекает внимание современных мужчин и какую позу нужно принять во время разговора, чтобы завоевать его сердце.
И хотя на первый взгляд ответы на эти вопросы очевидны, в качестве иллюстрации авторы передачи разбавляли дискуссию в студии откровенными клипами певицы, где и можно увидеть подборку правильных поз и мест, которые однозначно привлекут внимание мужчин.
1
«Преданный ангел»: кара небесная
Количество просмотров: 1,414 698
Дата: 29 августа 2017 года
Вот мы и подошли к самому популярному ролику программы «Касается каждого» на телеканале «Интер». На этот раз речь пойдет не о сексе, изнасилованиях и даже не об инцесте. Ангелина, героиня программы, была очень долгожданным ребенком. Но девочка страдает редким генетическим заболеванием – гидроцефалией головного мозга и черепно-мозговой грыжей. Врачи не давали ей шансов на жизнь, однако родители решили забрать малышку домой.
Уже через месяц после выписки из роддома мама девочки, 24-летняя Ольга Кирилич, не выдержала и сбежала, бросив дочь на мужа и свекровь. Какое наказание заслуживает горе-мать и что дальше делать с ребенком? В этих вопросах, конечно же, разбиралась вся страна.