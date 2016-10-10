«Димка – без зуба, я – без ногтя»: Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с Дмитрием Комаровым

Комаров и Никитюк, два заядлых путешественника, познакомились в только октябре прошлого года. Собственно, во время знакомства и было сделано легендарное фото. А вот как это произошло стало известно только сейчас:

«О, Леся! О, Димка! Привет! Давай заселфимся? Давай! А у Димки тогда еще откололся зуб. Но мы сделали селфи так, что на фото этого не было видно. Для путешественников-экстремалов, как мы, это нормально. Димка – без зуба, я - без ногтя. На съемках «Орел и решка. Рай и ад» я осталась без одного ногтя на ноге», - поделилась Леся.

Что-то я уже перехотела стать путешественницей-экстремалкой. Мне мои зубы и ногти слишком дорог.





Заглавное фото: facebook.com



