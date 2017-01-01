Дикая белка провела акцию протеста в доме Ольги Герасимьюк

«Утром в мой дом произошло вторжение, – пишет Герасимьюк. – Кто-то перебрасывал вещи, что-то ломал и не очень скрывал свое присутствие... Сейчас думаю, как его выжить отсюда».

Судя по комментариям Ольги под постом, вскоре белка ушла сама, оставив в доме журналистки разруху.

Мне удалось взять комментарий у белки – и оказалось, что это вовсе не случайность, как можно подумать сначала, а спланированная акция. По словам животного, его не устраивает морализаторство и попытки цензуры Герасимьюк на телеканалах и радио.

«Если Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в лице Ольги Герасимьюк не перестанет оказывать давление на телеканалы и радиостанции, штрафуя их и отбирая лицензии, акция с большой вероятностью может повториться и ущерб будет нанесен всем нетронутым участкам дома», – сообщила белка.

По некоторым данным, животному поступило предложение пополнить ряды организации FEMEN, но грызун его отверг, сославшись на полную занятость в лесу.