ТЕЛЕКРИТИКА

Diesel предлагает всем желающим занять кресло покинувшего компанию генерального директора

Дуся
Итальянский бренд одежды Diesel продолжает удивлять необычными акциями, опубликовав на своей странице в Facebook приглашение занять кресло генерального директора.

Основатель компании Ренцо Россо разместил видео сегодня утром, сообщив, что в CEO Diesel освободилось кресло директора. С июля этот пост занимал Алессандро Бослиоло, но теперь он перешел на должность генерального директора розничной торговли компании сегмента люкс Tiffany & Co.

Чтобы занять освободившееся место, нужно снять себя в кресле и отправить кадры в формате видео или gif-рисунка.

Того, кому удастся выглядеть лучше (или смешнее, или необычнее) всех, пригласят в штаб-квартиру бренда в итальянском городе Бреганце, там он целую неделю будет выполнять функции CEO. Подпишут ли с ним контракт на более продолжительный срок, не уточняется. Хотя можно предположить, что экстравагантный Diesel будет готов взять на такую должность кого угодно, лишь бы человек был неглупым и смог бы удивить и развеселить аудиторию.

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