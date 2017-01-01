Надо было громко и страшно: деятели шоу-биза о провале O.Torvald

2. О справедливости: артисты, которые попадают сразу в финал конкурса, минуя полуфинал, лишаются части аудитории и не успевают «влюбить» в себя зрителя

3. О политике: искусство – это зеркало общества, публичный способ коммуникации, а потому, наравне с прессой, всегда было, есть и будет нераздельно с политикой.

1. О музыке: рок-музыка – это о свободе, а значит в любой ситуации вне рейтингов