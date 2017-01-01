Надо было громко и страшно: деятели шоу-биза о провале O.Torvald

В этом году O.Torvald превзошел даже «легендарных» революционеров из группы «Грынджолы», заняв рекордно низкое место за всю историю участия Украины на Евровидении. Неужели это традиция – полный провал после блистательного триумфа?
Мы решили собрать мнения представителей шоу-бизнеса по этому поводу. Все они сходятся в одном: украинцы не вписались в формат Евровидения. При всем творческом и профессиональном потенциале группы их низкий рейтинг был, в общем-то, предвосхищен.
Игорь Кондратюк, телеведущий
Считаю, что не нужно было посылать их на Евровидение. Это однозначно поражение, которое я могу сравнить с выступлением сборной Украины по футболу на чемпионате Европы во Франции. Футболисты попросту бездарно играли. Но коллектив O.Torvald я не считаю бездарным, более того, многие их песни мне очень нравятся. Это не Queen, не Scorpions и даже не Lordi. Это – O.Torvald. Они честно победили нацотбор. Но Евровидение – не их формат. Это не их песня, не их конкурс. Они не пришлись по духу европейцем, и ничего страшного в этом нет. Мое личное мнение – в нацотборе принимали участие исполнители, которые могли бы занять более высокое место в европейском конкурсе.
Мурик (Дмитрий Муравицкий), вокалист рок-группы Green Grey
Грустновато. Хорошие, талантливые ребята, а результат хуже номеров, которые и с музыкой ничего общего не имеют. Не нужна на Евровидении альтернативная сцена, речь идет даже не о рок-, а именно альтернативной музыке, неформате. Песня откровенно слабая, да и национальная, гуманистическая идея не передана в нужной степени. Я Жене Галичу как другу говорил, что ему нужен скрим, гроулинг – что-то сильное, эпатажное. Чтобы было громко, страшно. А было не громко и не страшно. Нечем удивлять. А вот победитель меня порадовал – только музыка и ничего лишнего. Учитесь, ребята.
Александр Ксенофонтов, продюсер Русланы Лыжичко
O.Torvald выступили достойно и качественно. У них прекрасная эмоциональная подача, мощная энергетика. Однако, несмотря на профессиональный уровень исполнения и харизматичного исполнителя, группа не показала ничего феноменального. Из такого, что любят на Евровидении. Грубо говоря, они не запомнились зрителю. Затерялись на фоне других выступлений – той же Молдовы, Белоруссии, Болгарии, Италии. По формату они также не подошли – здесь вообще очень редко побеждает неформат, за исключением тех, кому удалось опять же впечатлить зрителя. Украинцы показали качественное выступление для хорошего концерта, но не шоу, которое бы заставило зрителя голосовать за них. Это не вопрос профессионализма, а исключительно продюссирования. Притом это было ясно еще в самом начале. Тем не менее, для O.Torvald это прекрасный старт. Со временем люди забудут о неудаче, а группа будет на слуху. Вообще у них очень большое будущее.
Алексей Зволинский, гитарист и менеджер группы «Скрябин»
1. О музыке: рок-музыка – это о свободе, а значит в любой ситуации вне рейтингов
2. О справедливости: артисты, которые попадают сразу в финал конкурса, минуя полуфинал, лишаются части аудитории и не успевают «влюбить» в себя зрителя
3. О политике: искусство – это зеркало общества, публичный способ коммуникации, а потому, наравне с прессой, всегда было, есть и будет нераздельно с политикой.
Станет ли Евровидение для рокеров последней неудачей в их творческой карьере – покажет время. Но популярность, по крайней мере, в нашей стране, они наверняка приобрели.