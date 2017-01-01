ТЕЛЕКРИТИКА

Девушка-зомби из Ирана всех обманула

Дуся
Недавно мировые СМИ написали о 19-летней блогерше Сахар Табар из Ирана, которая якобы сделала 50 операций, чтобы стать похожей на своего кумира – Анджелину Джоли. В итоге она стала похожа на персонажа мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».

Фото: instagram.com/sahartabar_afficilalll/

Когда люди пришли в ужас и начали писать Сахар, переживая за ее здоровье, она решила признаться, что просто шутила и не хотела становиться на кого-то похожей, передает польский Sputnik.

Девушка рассказала, что обрабатывала изображения в фоторедакторе и специально наносила устрашающий макияж. При этом она действительно перенесла несколько пластических операций, но их было далеко не 50. Сахар сделала лишь липосакцию, подправила нос и подкачала губы. О своем весе Табар тоже солгала: на самом деле она сбросила не 40 килограммов, как уверяла раньше, а всего семь. Теперь она весит 54 килограмма.

Фото: instagram.com/sahartabar_afficilalll/

Как видно, без устрашающего макияжа девушка выглядит вполне обычно. Сахар ловко обвела вокруг пальца многие крупные СМИ, которые поверили в ее историю.

Фото: instagram.com/sahartabar_afficilalll/

По словам Сахар, ее мусульманская семья сначала была против пластических операций, но теперь вполне нормально относится к ее внешнему виду.

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