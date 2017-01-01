Девушка-зомби из Ирана всех обманула

Когда люди пришли в ужас и начали писать Сахар, переживая за ее здоровье, она решила признаться, что просто шутила и не хотела становиться на кого-то похожей, передает польский Sputnik.

Девушка рассказала, что обрабатывала изображения в фоторедакторе и специально наносила устрашающий макияж. При этом она действительно перенесла несколько пластических операций, но их было далеко не 50. Сахар сделала лишь липосакцию, подправила нос и подкачала губы. О своем весе Табар тоже солгала: на самом деле она сбросила не 40 килограммов, как уверяла раньше, а всего семь. Теперь она весит 54 килограмма.