Девушка-зомби из Ирана всех обманула

Недавно мировые СМИ написали о 19-летней блогерше Сахар Табар из Ирана, которая якобы сделала 50 операций, чтобы стать похожей на своего кумира – Анджелину Джоли. В итоге она стала похожа на персонажа мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».
Когда люди пришли в ужас и начали писать Сахар, переживая за ее здоровье, она решила признаться, что просто шутила и не хотела становиться на кого-то похожей, передает польский Sputnik.
Девушка рассказала, что обрабатывала изображения в фоторедакторе и специально наносила устрашающий макияж. При этом она действительно перенесла несколько пластических операций, но их было далеко не 50. Сахар сделала лишь липосакцию, подправила нос и подкачала губы. О своем весе Табар тоже солгала: на самом деле она сбросила не 40 килограммов, как уверяла раньше, а всего семь. Теперь она весит 54 килограмма.
Как видно, без устрашающего макияжа девушка выглядит вполне обычно. Сахар ловко обвела вокруг пальца многие крупные СМИ, которые поверили в ее историю.
По словам Сахар, ее мусульманская семья сначала была против пластических операций, но теперь вполне нормально относится к ее внешнему виду.