Девушка поквиталась с бывшим с помощью Netflix

На днях девушка открыла Netflix и заметила, что кто-то начал смотреть второй сезон сериала «Очень странные дела». Американка быстро поняла, что ее аккаунтом без зазрения совести до сих пор пользуется бывший парень, пишет Ladbible.

Саманта не захотела это терпеть и, проявив коварство, решила ему отомстить. Она подождала, пока он досмотрит сериал до середины, а потом сменила пароль. Об этом девушка сообщила в Twitter.

Пелеррин заявила, что не жалеет о содеянном, потому что парень ее сильно обидел.

Пользователи оценили месть студентки, назвав ее героем и Снежной королевой за столь холодный расчет. А некоторые решили, что Саманта могла бы быть и более жесткой – дождаться последней серии сериала.

Правда, родителям девушки, которым и принадлежит учетная запись, не очень понравилось, что дочь раздает пароль от сервиса налево и направо. Они написали: если такое снова повторится, запретят ей пользоваться их аккаунтом.