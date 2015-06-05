ТЕЛЕКРИТИКА

Девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков

Дуся

Актриса Дэйви Чейз, сыгравшая проклятую девочку Самару в знаменитом хорроре, была задержана сотрудниками полиции.


Отмечается, что Дэйви Чейз продержали в участке два часа, после чего выпустили под залог в тысячу долларов. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. В полиции не уточнили, что за наркотическое вещество было найдено у актрисы.

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Это не первый привод актрисы в полицию. В ноябре 2017 года Чейз задержали за то, что она находилась в украденном автомобиле BMW. За год до этого актрису обвинили в том, что она оставила умирающего мужчину в машине рядом с больницей. Тот скончался от передозировки наркотиков. В результате расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что Чейз не имела отношения к смерти мужчины.

Дэйви Чейз также снялась в сиквеле «Звонка», фильмах «Донни Дарко», «С. Дарко» и сериале «Зачарованные». Кроме того, актриса озвучила девочку Лило в мультфильме «Лило и Стич» и одноименном мультсериале.

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