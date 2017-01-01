Десять самых навязчивых песен 2017 года

Этот феномен сумрачного гения Юрия Бардаша уже можно использовать как рвотное средство. Пожалуй, даже об альбоме группы “Грибы” не было столько разговоров, как об этой песне. Я борюсь сразу с двумя ощущениями - отвращением и восхищением, но боюсь, что если еще раз услышу строчку “Между нами тает лед”, то я точно с собой что-нибудь сделаю. Еще важность этой песни состоит в том, что она сделала приседания мемом. В общем, "Тает лед" — одна из самых травмирующих сознание песен, которые звучали в 2017 году. А может и не только...