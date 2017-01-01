Десять самых навязчивых песен 2017 года

«Забирай меня скорей, увози за сто морей…» О чем это я? О том, что нужно подводить итоги года. И я решила составить список самых назойливых, приставучих, пафосных, распиаренных, обсуждаемых и просто надоевших хитов уходящего года.
Да, год был успешным на въедливые хиты. Не количеством, но качеством. Я не знаю, перейдут ли эти песни в следующий год (надеюсь, что нет), но в памяти они останутся навсегда, это я вам как медиаэксперт говорю. Так что наслаждайтесь личным рейтингом самых навязчивых песен от Дуси Катасоновой. Ну а если они вам незнакомы, то, пожалуйста, не включайте, останьтесь здоровым и разумным человеком!
10
Эти ребята выступали в отборе на Евровидение с песней, которую посвятили маме. Но больше всего они запомнились ударением в слове «мамо» на последнюю букву. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь прочно застрянет в голове, словно в порванном кармане куртки. Ходишь потом по улице и звенишь. Люди оглядываются… Ужас!
9
От Вани Дорна долго не было вестей. Он укатил в США писать альбом – и вдруг в один прекрасный день выпустил клип на песню Collaba. Как оказалось, Ванечка побрился наголо, отпустил пушистую бороду и стал похож на актера Тома Харди под наркотиками с повадками Кита Флинта (вот того страшного лысого панка из группы The Prodigy). Несмотря на то что в самой песне почти нет прошлого Вани, такое не забывается, особенно когда он переодевается в девушку легкого поведения и танцует на высоких каблуках.
8
Этот дерзкий казахский мужчина больше запомнился не так своими песнями, как своей беспросветной депрессией от богатой жизни и манерой пения (или чтения?). Он проглатывает гласные и что-то мурчит и рыдает себе под нос, из-за чего песни звучат как зажеванная пленка. Такие хиты, как «Вчеринк», «Нпомни», «Точн не нужн новх» навсегда изменят ваше представление о пении и рэпе. Будьте осторожны, это заразно. Велика вероятность, что ваши друзья перестанут понимать, о «чм в гворите».
7
Главный конкурент группы «Время и Стекло» группа «Бамбинтон» так зарифмовала слово «зая» со словами «запасная», «злая», «знаю», «другая», что обзавидовался бы любой поэт. Уже по тому, что эти слова стоят в одном ряду, можно понять, о чем получилась песня. И, кстати, незатейливый мотивчик песенки невероятно опасен: несмотря на кажущуюся простоту, он очень быстро въедается в поры кожи.
6
Он называет себя лучшим рэпером в мире, голосом поколения и зеркалом общества. В песне «Я роняю Запад» Фейс умудрился произнести фразу «Я роняю запад, у!» 26 раз за 2 минуты. Если после такого массированного зомбирования вы не будете напевать эту фразу и кричать «Эщкере!» или «Грррррррра!», то вам точно нужно работать в спецслужбах. Если бы я была мамой Face, я запретила бы ему заниматься рэпом, а то он очень много матерится и поет о плохих вещах. Мальчику срочно нужна помощь специалиста. Хотя не исключено, что он сам – проект спецслужб.
5
Потап, конечно, гениальный продюсер. Помните «От сосны мне, от сосны?». Вот я об этом. Его группа MOZGI еще в мае выпустила песню под названием «Атятя». В ней есть такие слова: «Танцуй, тетя, атятя. Атятятятя-атятя». Песня вместе с клипом набрала 12 миллионов просмотров на YouTube. Ну разве не гениально? Я гарантирую, что после первого же прослушивания эта композиция надолго станет вашим личным гимном. Ну а если не станет, то вы – разумный человек.
4
Хит юного дарования под псевдонимом Pharaoh работает как репей и уже стал объектом целой кучи пародий – отметился даже Иван Ургант! Женоподобный мальчик одетый в женскую шубку ходит по лесу вместе со свитой и вальяжно шепчет странные слова, а его прихвостни тихонько говорят: «Пау, пау, пау», целясь в камеру из игрушечных мушкетов. «Это дико, например» – фраза, которая пролазит через уши в мозг и останется там надолго. Это не хорошо, не плохо, но дико, например.
3
Группа KAZKA записала и спела, наверное, самую трагичную песню в истории украинской поп-музыки. “Ой, мамо, на свята/я не була свята” — эта печальная исповедь порочной девушки запоминается надолго. От песни начинает щемить в груди, сердечко обливается кровью и возникает желание пойти к родителям и признаться им во всех грехах юности.
2
Пожалуй, самая тошнотворная песня со времен "Macarena", "Asereje" и "Nossa Nossa". У меня нет вопросов к тому, как это было сделано, зато есть вопрос - почему? Почему миллионы людей это слушают и фанатеют, видео на Youtube собирает 4 с половиной миллиарда просмотров, а этот ужас, звучащий из каждого утюга, номинируют на “Грэмми”? Ведь, если присмотреться, на канале М1 почти каждый клип снят в тех же декорациях и о том же. Главная музыкальная загадка 2017 года.
1
Этот феномен сумрачного гения Юрия Бардаша уже можно использовать как рвотное средство. Пожалуй, даже об альбоме группы “Грибы” не было столько разговоров, как об этой песне. Я борюсь сразу с двумя ощущениями - отвращением и восхищением, но боюсь, что если еще раз услышу строчку “Между нами тает лед”, то я точно с собой что-нибудь сделаю. Еще важность этой песни состоит в том, что она сделала приседания мемом. В общем, "Тает лед" — одна из самых травмирующих сознание песен, которые звучали в 2017 году. А может и не только...