Десять бредовых советов украинских медийщиков на все случаи жизни

Украинские медийщики могут не только петь, говорить и дрыгаться в кадре, но и научить житейским премудростям. Я собрала для вас абсурдные советы от Даши Астафьевой, экстрасенсов Алены Куриловой и Хаяла Алекперова, Светланы Вольновой, Николая Тищенко, Татьяны Литвиновой, Андрея Джеджулы, Антона Мухарского и Ольги Фреймут.

Что сказать бывшему, чтобы тот не таил обиду? Даша Астафьева:

«Мы с тобой разные, наверное, нам лучше остаться друзьями»

Браво, Даша! Хотя артистка и призналась, что понимает, насколько эти фразы банальны, все же считает их самыми добрыми и светлыми. Еще один хороший аргумент в копилку для Даши: «Дело не в тебе, дело во мне».

Замечательная экстрасенс Алена Курилова (да, которая хапанула!) просто обескуражила меня своими мистическими знаниями:

«Если вдруг внезапно вся семья стала болеть и этому нет никакого логического объяснения, то для скорейшего выздоровления простынь, на которой спит больной, каждое утро, на рассвете, символически вытряхивайте в окно и приговаривайте: «Новый день – новая пища, новый день – новое здоровье»

Вопрос: вытряхивать простыню вместе с больным?

Алена также объяснила, почему мы теряем золотые серьги:

«Потеря сережки говорит о том, что вам нужно обратить внимание на умение слышать других. Скорее всего, вам говорят что-то другое, но вы не слышите»

Думаю, вам говорят, что стоит заглянуть в соседний ломбард и поискать там свои серьги. Порадовал также и экстрасенс Хаял Алекперов:

«Помните: не стоит после захода солнца занимать в долг. Также, если вы на улице обнаружили на земле монеты, не следует их поднимать – они могут быть заряжены отрицательной энергетикой»

Вот о деньгах, найденных на улице, я не согласна. Недавно нашла парочку трехзначных купюр и с радостью с ними рассталась в ближайшем баре. Если Хаял под плохой энергетикой имел в виду мое похмелье на следующее утро, то здесь он прав. Светлана Вольнова покорила мое сердце модницы замечательным советом о шопинге в секонд-хенде:

«Прежде чем отправляться в секонд-хенд, узнайте о модных тенденциях сезона. Часто именно барахолки переполнены культовыми вещами, о которых мы просто не информированы. А вот когда это становится популярным в народе, такие вещи, как правило, уже раскуплены»

А я-то, наивная, думала, что за вещами из последней коллекции осень-зима нужно в модные шопинг-моллы ехать. Решено: завтра же еду на «Лесную»!

Телеведущий и известный ресторатор Николай Тищенко как-то поделился советом, как не отставать от моды и всегда выглядеть стильно:

«Единственное, за чем важно следить, на мой взгляд, это за изменением цвета. А качество и стиль вещей не имеет значение. Главное, чтобы какие-то вещи в вашем гардеробе соответствовали сегодняшним модным цветовым тенденциям»

Судья проекта «МастерШеф» Тетяна Литвинова – о правилах удачного романтического ужина: Давайте отправим Николая на шопинг вместе со Светланой.

«Водка, коньяк и текила – не самые романтические напитки. Наиболее беспроигрышный вариант для вечера на двоих – белое или красное вино»

Татьяна, вы серьезно? Я категорически с вами не согласна! Рома Зверев же пел: «Напитки покрепче, слова покороче».

Шоумен Адрей Джеджула рассказал, как бросить курить:

«Cамый лучший вариант: начинать бросать курить в первый день поста, в четверг. Так священники говорят, что это лучший способ избавиться от вредной привычки. И никогда не начинать чего-либо с понедельника. Почему бросать курить лучше в пост, да потому что, когда человек завязывает с никотином, он поправляется. А когда придерживаешься поста, то шансы набрать лишний вес минимальны»

К слову, еще совсем недавно видела Джеджулу с сигаретой… Андрей, я все вижу. А вот размышления Антона Мухарского о воспитании детей, которых он уже давно не воспитывает:

«Отец – это прежде всего связь детей с Богом. Мать – это более горизонтальная линия воспитания. Если она вводит ребенка в мир взаимоотношений с людьми, с социумом, с предметами, то отец должен выполнять духовную миссию по развитию ребенка. Отец должен открывать ребенку мир, понимание того, как этот мир устроен. Он должен рассказывать базовые принципы мироустройства и знакомить ребенка с духовной и ментальной вертикалью. Отец для ребенка – это образец высшего существа»

Как-то не срослось у Антона с образцом высшего существа. Ну и на десерт – моя любимая Ольга Фреймут. Совсем недавно на одном из многочисленных мастер-классах Оля поделилась «13 правилами настоящей леди». Вот одно из них:

«Перед мужчиной вам никогда не холодно, и вы не хотите есть (даже если вы не ели неделю)»