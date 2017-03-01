«Держи меня крепче»: София Ротару упала на Руслана Квинту во время концерта

В этот четверг в столичном Дворце спорта состоялся концерт, посвященный 20-летию творчества композитора и музыкального продюсера проекта «Голос країни» Руслана Квинты.
В концерте известного композитора, который создал немало хитов, приняли участие более 20 звезд. Все они исполняли песни Квинты в новых аранжировках и в сопровождении живого оркестра, пишет TSN.UA.
Жемчужиной концерта стала народная артистка СССР София Ротару. Правда, во время выступления с Софией Михайловной произошел неприятный инцидент.
Исполняя песню «Осенние цветы», Ротару подошла к Квинте, который аккомпанировал ей за роялем, и случайно упала прямо на него. Композитор, конечно же, помог подняться звезде.
Ротару не растерялась и вышла с юмором из этой ситуации, сказав: «Простите. Держи меня крепче».
Фото: GoGetNews.info
Статьи по теме
- Внучку Софии Ротару признали лучшей моделью сезона
- Как Зеленский пытался сорвать выступление «Квартала», а Ротару помолодела на 26 лет
- Племянница Софии Ротару отказалась заключать контракт с Москвой
- София Ротару передала привет участникам «Голос. Діти» и предсказала исход конкурса
- София Ротару возобновит гастроли по России