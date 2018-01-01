Денег нет, но вы держитесь: Украина впервые не примет участие в детском Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания получила в два раза меньше денег на свой годовой бюджет – 776 миллионов гривен. Выделенной суммы хватит только на зарплаты сотрудников. Это вдвое меньше цифры, которая гарантирована Законом Украины «О телевидении и радиовещании».

По словам представителей НОТУ, для участия в мероприятии нужно потратить кругленькую сумму: на проведение отборочного этапа, на обязательный взнос Европейскому языковому сообществу и прочие организационные моменты. В этом году у телерадиокомпании нет нужного количества средств, поэтому им пришлось отменить участие украинского конкурсанта.

«Ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 000 000 гривен, – говорится в сообщении пресс-служба НОТУ. – Еще 744 миллионов гривен в год необходимо для оплаты труда сотрудников. Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании нуждаются в расходах в сумме 150 миллионов гривен и 72 миллиона гривен соответственно. Таким образом дефицит бюджета Общественного в 2018 году составляет 759 миллионов гривен».

Пользователей сети возмутила эта ситуация. Многие из них недоумевают, почему страна выделяет большие суммы на различные командировки чиновникам, но при этом не готова в полной мере оплатить участие ребенка в Евровидении.

Международный песенный конкурс пройдет в ноябре 2018 в Минске. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.