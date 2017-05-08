День рождения Потапа: как звезды поздравили своего друга и коллегу

Сегодня музыканту, продюсеру и тренеру шоу «Голос країни» Алексею Потапенко исполняется 36 лет. Свои именины музыкант отмечает в компании Насти Каменских в США. У дуэта «Потап и Настя» гастроли по Америке. Думаю, Алексей прекрасно проведет этот день, а хорошего настроения, я уверенна, ему добавят поздравления от коллег и друзей.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Май 8 2017 в 2:14 PDT

«С Добрым Утром, спасибо за поздравления, но у меня только 5:15 утра 8мая и мы летим в Майями 2 MIAYO!» - написал Потап.

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) Май 8 2017 в 3:09 PDT

«Лешка, Потап, По - ты невероятно заботливый Папа, талантливый Артист, крутой Продюсер, самый веселый человек на земле!!! С тобой не страшны никакие проблемы, сложности и кризисы! Я безумно счастлива, что знаю тебя, работаю, снимаю, создаю и продюсирую!!! Пусть каждый день твой будет наполнен творчеством, пропитан свободой, разукрашен любовью! С днем рождения Потапчик», - трогательно поздравила именинника Ирина Горовая.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 8 2017 в 4:04 PDT

«Лешенька!!! Ты огромная, безумно талантливая, творческая, добрая и необыкновенная вселенная!!! Спасибо тебе за все!!!» - присоединилась к поздравлениям Настя Каменских.

«Дорогой, Потапчик! Я поздравляю Тебя с твоим Днём! Вокруг тебя всегда много шуток, веселья и стеба, но мало кто знает, что у тебя большое доброе сердце и тонна отзывчивости! Очень тебя уважаю и люблю! Отдыхай побольше», - написала Надя Дорофеева.

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes) Май 8 2017 в 3:42 PDT

«Леша, я помню 28 июня, когда я впервые вышел в качестве артиста на сцену на центральной площади в Харькове. Это был мой день рождения. Ты зашёл в нашу палатку и поздравил меня. Я тогда ох..ел!!! Сам Потап знает, кто я и знает о моем дне рождения!!! Спустя 7 лет ты вёл под венец мою любимую Надю Дорофееву. Получается, с тобой связаны одни из самых ярких и лучших событий в жизни. С днём рождения, По!», - разоткровенничался Владимир Дантес.

Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk) Май 8 2017 в 5:35 PDT