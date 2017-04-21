День рождения Нади Дорофеевой: как звезды поздравили певицу

Друзья, сегодня у вокалистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой день рождения. С чем я ее спешу поздравить и пожелать оставаться такой же солнечной!

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Апр 21 2017 в 2:11 PDT

«21 апреля. Надя, с днем рождения», – подписала видео именинница. Ну а поздравления ее коллег по шоу-бизнесу я решила собрать в маленькую подборку.

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes) Апр 21 2017 в 1:24 PDT

Владимир Дантес. – Ты вечно радостная и светишься от счастья, как ребенок. Ты работаешь и развиваешься во многих направлениях. Ты постоянно в дороге. Ты спишь по четыре-шесть часов в сутки. Я не знаю, откуда в тебе столько энергии. Желаю тебе самого нереального, но надеюсь, осуществимого – много работы (любимой, не глупой) и много отдыха (тогда, когда ты хочешь). Люблю!» «С днем рождения, моя любимая, – поздравляет жену. – Ты вечно радостная и светишься от счастья, как ребенок. Ты работаешь и развиваешься во многих направлениях. Ты постоянно в дороге. Ты спишь по четыре-шесть часов в сутки. Я не знаю, откуда в тебе столько энергии. Желаю тебе самого нереального, но надеюсь, осуществимого – много работы (любимой, не глупой) и много отдыха (тогда, когда ты хочешь). Люблю!»

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Апр 21 2017 в 12:45 PDT

«Ты всего этого заслужила, заработала, выпахала! – пишет ее наставник Алексей Потапенко. – Горжусь, Люблю, Восхищаюсь! С днем рождения, ДоДо!»

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) Апр 21 2017 в 3:41 PDT

«С днем рождения, моя крошечка! – подписала совместное фото Ирина Горовая. – Вот смотрю на тебя и поражаюсь, как ты справляешься с таким количеством работы, переездами, съемками, постоянными недосыпами, записями и при этом остаешься такой красивой, милой, нежной, искренней и улыбчивой?!! Ты для многих пример! Будь такой, заряжай всех, и пусть все твои начинания и творческие планы реализуются! Ты все это заслужила своим трудом! Люблю тебя и горжусь!»

Публикация от Monatik Dmitriy (@monatik_official) Апр 21 2017 в 2:02 PDT

«Сегодня у прекрасной Нади Дорофеевой день рождения!!! – пишет Дмитрий Монатик. – Поздравляю тебя, Наденька!!! Сияй ярко, кружи смело, звучи громче всех и всегда оставайся примером для миллионов!!! С уважением! С днем рождения!»

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Апр 21 2017 в 4:27 PDT

«Надя Дрофеева, и дальше продолжай купаться в своем океане любви твоих близких и фанатов тебя же, – поздравил певицу Анатолий Анатолич. – С днем рождения! Фото со времен участия Нади в северокорейском "Шансе"».

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Апр 21 2017 в 1:42 PDT

«Надюшик!!! С днем рождения! Будь здорова и очень счастлива», – написала Оля Полякова.

Публикация от Егор Крид♋KreeD (@kreedegor13) Апр 21 2017 в 2:51 PDT