День рождения Нади Дорофеевой: как звезды поздравили певицу

Друзья, сегодня у вокалистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой день рождения. С чем я ее спешу поздравить и пожелать оставаться такой же солнечной!
«21 апреля. Надя, с днем рождения», – подписала видео именинница.
Ну а поздравления ее коллег по шоу-бизнесу я решила собрать в маленькую подборку.
«С днем рождения, моя любимая, – поздравляет жену Владимир Дантес. – Ты вечно радостная и светишься от счастья, как ребенок. Ты работаешь и развиваешься во многих направлениях. Ты постоянно в дороге. Ты спишь по четыре-шесть часов в сутки. Я не знаю, откуда в тебе столько энергии. Желаю тебе самого нереального, но надеюсь, осуществимого – много работы (любимой, не глупой) и много отдыха (тогда, когда ты хочешь). Люблю!»
«Ты всего этого заслужила, заработала, выпахала! – пишет ее наставник Алексей Потапенко. – Горжусь, Люблю, Восхищаюсь! С днем рождения, ДоДо!»
«С днем рождения, моя крошечка! – подписала совместное фото Ирина Горовая. – Вот смотрю на тебя и поражаюсь, как ты справляешься с таким количеством работы, переездами, съемками, постоянными недосыпами, записями и при этом остаешься такой красивой, милой, нежной, искренней и улыбчивой?!! Ты для многих пример! Будь такой, заряжай всех, и пусть все твои начинания и творческие планы реализуются! Ты все это заслужила своим трудом! Люблю тебя и горжусь!»
«Сегодня у прекрасной Нади Дорофеевой день рождения!!! – пишет Дмитрий Монатик. – Поздравляю тебя, Наденька!!! Сияй ярко, кружи смело, звучи громче всех и всегда оставайся примером для миллионов!!! С уважением! С днем рождения!»
«Надя Дрофеева, и дальше продолжай купаться в своем океане любви твоих близких и фанатов тебя же, – поздравил певицу Анатолий Анатолич. – С днем рождения! Фото со времен участия Нади в северокорейском "Шансе"».
«Надюшик!!! С днем рождения! Будь здорова и очень счастлива», – написала Оля Полякова.
«Поздравляем с днем рождения красотку Надю Дорофееву, – пишет Егор Крид. – Желаем счастья, крепкого здоровья, удачи, успехов во всем и всего самого-самого наилучшего!»