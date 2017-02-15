ТЕЛЕКРИТИКА

Ко дню рождения Instagram: медийщики, которые удивляют

Страшная Фреймут, доктор Дурнев и Гладушевский в трусах

Дуся

Instagram отметил день рождения. Меня на праздник не позвали, вот я зареванная и просидела в сети, вспоминая, как нас с помощью Instagram удивляли медийщики в текущем году.


Во-первых, напомню, что недавно выяснила, кто из украинских медийщиков является самым популярным в Instagram. Узнала, что там у них такого интересного, если на них подписаны по несколько сотен тысяч человек. У некоторых миллионы, кстати. 

Дуся

Самые популярные Instagram медийщиков

Благодаря Instagram мы увидели первое фото вновь беременной Ольги Фреймут, которым она напугала своих подписчиков. 

Фото: instagram.com

Нельзя не отметить пост ведущей тревел-шоу «Орел и Решка» Анастасии Ивлеевой.


Настя объяснила все нюансы, которые волнуют подписчиков по поводу ее участия в шоу, а также кратко и доходчиво написала, что делать хейтерам.

Фото: instagram.com

«Этот пост я пишу с особым волнением и трепетом! – пишет Анастасия. – Друзья, любимые мои, судьба в преддверии моего дня рождения сделала мне волшебный подарок! Я – ВЕДУЩАЯ невероятной передачи о путешествиях «ОРЕЛ и РЕШКА. Перезагрузка». Да-да, именно так называется новый сезон, который я буду вести с прекрасным соведущим. Те, кто являются фанатами шоу, не переживайте, «Рай и Ад» с Лесей и Региной будет идти в параллель. А мы путешествуем по городам, в которых были Андрей и Жанна целых шесть лет назад! Смотрим, какие произошли перемены, и стараемся интересно и весело об этом рассказать. Отсюда и ответ на тему редкого выхода видосиков! Но, любители моего юмора, не переживайте, мне надо было навостриться, привыкнуть, чтобы в путешествиях это дело совмещать! Я на пути к совершенству. Потому видосы никуда не денутся, контент останется прежним, и я буду очень стараться быть активной, как прежде, и не уходить от формата! Поднимать вам настроение и смешить! Спасибо всем, кто меня поддерживает и верит! Я вас ценю до бесконечности. Тем, кому я не нравлюсь в роли ведущей или просто не нравлюсь, это ваши проблемы и вкусы (не смотрите, отпишитесь), а тем, кому по кайфу, огромное спасибо! Я буду стараться больше и лучше! Пусть вам будет интересно».
Надя Дорофеева показала свое самое удачное фото.

Фото: instagram.com

«Лучшее мое фото», – подписала снимок певица.

А вот так медийщики встречали первый день весны :

Дуся

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Потап шокировал Instagram архивным фото с выпускного

Тренера проекта «Голос країни» замучила ностальгия. Он решил вспомнить молодость и опубликовал на своей страничке в Instagram уморительное фото со школьного выпускного.

Фото: instagram.com

Вот никогда бы не подумала, что Потап был таким худющим, а с волосами вообще его трудно представить. А костюм? Как прокомментировал один из подписчиков музыканта: «С этого пиджака можно сшить неплохие костюмы для группы Mozgi».

В День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию.

Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами.

Дуся

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Продюсер Алексей Гладушевский снова порадовал своих подписчиков откровенными фотографиями.

Правда, в этот раз Алексей предпочел остаться в кадре в нижнем белье.

К слову, в комментариях продюсера спросили, почему он не снял трусы, на что Алексей ответил, что теперь ему не положено. И действительно, как вы уже знаете, Гладушевский стал генеральным продюсером «Нового канала», и теперь публика просто не поймет, если он снова продемонстрирует обнаженные гениталии.

Фото: instagram.com

«Генпродюсер? Нет, не слышали...» – подписал снимок Гладушевский.

Телеведущий Дмитрий Комаров удачно порыбачил в Юго-Восточной Азии (в какой именно он сейчас стране, Дима держит в секрете).

На собственной странице в соцсети Комаров опубликовал свою фотографию, на которой он в восторге о того, что в реке Меконг поймал на удочку 20-килограммового сома. Возможно, Дима побрезговал есть эту рыбину, поэтому ее отпустил.

Фото: instagram.com

«Поймал рыбку, – похвастался в соцсети ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку». – Меконгский сом. Почти 20 кг. Вытягивал минут 20. Попотел. Подкачался. Сфоткался и отпустил. А какой была самая большая рыба в вашей жизни?»

Телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он в компании ведущей «Прямого» Каролины Ашион и желтого питона.

Все бы ничего, только вот подпись к изображению гласит: «С генеральным директором канала».

Фото: instagram.com

Возможно, это некий внутренний юмор сотрудников телеканала «Прямой» или же личная неприязнь Анатолия Анатолича к новому генеральному директору канала Евгении Захаровой, мне неведомо. Надеюсь, все же первое, в противном случае это довольно глупый и неприятный поступок.

Вышел первый эпизод интернет-сериала «Доктор Дурнев».

Скажу сразу: премьера мне не понравилась, так как я ожидала от Алексея намного большего. Во-первых, первый эпизод длится всего 25 секунд. Во-вторых, для старта сериала, как я и боялась, выбрали довольно баянистый и не очень смешной анекдот.

Ведущая телеканала «112 Украина» Виктория Киосе решила необычно поздравить бабушку с днем рождения.

Фото: instagram.com

«Доброе утро, друзья, – пишет обладательница титула Miss Ukraine International 2016. – Сегодня день рождения моей любимой бабушки. На фото – результат ее генов! Спасибо за то, что ты есть. И, пожалуйста, будь».

Телеведущая Светлана Вольнова призналась, что за размещение рекламы у себя в Instagram взамен получает одежду, разные косметологические услуги, кремы и даже еду.

Фото: instagram.com

В своем посте Вольнова спрашивает совета от подписчиков по поводу ведения профилей в социальных сетях и задумывается о принятии на работу специально обученного человека, который поможет вести социальные аккаунты. Правда, Светлана переживает, что в таком случае она может потерять тесную связь со своими читателями.

«Некоторые публичные люди берут на работу «копирайтеров», чтобы писали тексты, – рассказывает Вольнова. – Фотографы делают фотосессии для Instagram за один день на три недели вперед. Но лично мне это как-то не по сердцу. Какая-то погоня за подписчиками получается, а не искреннее общение с друзьями. Что вы думаете по этому поводу?»

Возможно, могу ошибаться, но, размещая рекламу у себя на странице за еду, слова об искренности теряют смысл.

Леся Никитюк показала на странице в Instagram свою растяжку.

Украинская телеведущая приняла флешмоб от Виктории Бекхэм, которая ранее бросила вызов Кортни Кардашьян.

Фото: instagram.com

«Принимаю флешмоб от Виктории Бекхэм, – пишет Леся. – Правда, у меня нога немного в кадр не влезла, а с растяжкой все ОК. Передаю эстафету Регине Тодоренко, Кате Осадчей, Оле Поляковой и Алле Костромичевой. Ну что, маленькие, сможете так?»

Порадовал меня и блогер Александр Барабошко своим мега эротическим снимком.

Побольше бы таких!

Фото: instagram.com

«Недільна фота для дєвачєк», – подписал снимок Александр.

Ведущий Владимир Остапчук ехал на эфир «Танцев со звездами» на метро.

Фото: instagram.com

«Вже їду на "Танці з зірками"», – написал опаздывающий ведущий

Режиссер и сценарист Ярослав Лодыгин тусовался в Луганской области, где снял половину «Ворошиловграда».

Фото: instagram.com

«Удивительное и непростое приключение продолжается, – пишет Лодыгин. – Хлоп – и уже сняли половину "Ворошиловграда"»

Теле- и радиоведущая Даша Коломиец отжигала этим летом на фестивале Tomorrowland в Бельгии.

Журналист проекта «Абзац!» на «Новом канале» Елена Филонова чуть-чуть не влезла в новый комбинезон.
Пиарщица София Милано посетила презентацию DB111.

Фото: instagram.com

Отличилась и Василиса Фролова.

Это была бы не я, если бы не заметила пикантную деталь на фото Васи. Дело в том, что ей подарили роскошное платье, сделанное в технике макраме, но, видимо, забыли предупредить, что под него стоит надеть нижнее белье. В общем, картина маслом: Фролова, собаки и сосок!

Фото: instagram.com

Маша Ефросинина показала, как поддерживают ее родные во время съемок нового развлекательного шоу на СТБ «Сюрприз, сюрприз».

Фото: instagram.com

"Срочная и неожиданная проверка маминой студии", - подписала снимок Маша.

Сергей Притула попробовал себя в роли Супермена.

Думаю, телеведущему стоит взять на заметку такую секси-укладку.

Фото: instagram.com

"Щось нудно... піду врятую світ, чи що?" - объяснил свой неожиданный образ Притула.

Главный редактор журнала Playboy Влад Иваненко не захотел оставаться безучастным в поисках Виталия Козловского новой невесты.

Фото: instagram.com

"Тело - это храм души", - процитировал Козловского Влад.

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