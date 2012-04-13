ТЕЛЕКРИТИКА

День контрацепции: 15 медийщиков, которым она не пригодилась

Дуся
Сегодня, во Всемирный день контрацепции, я собрала для вас топ-15 медийщиков, у которых с контрацепцией натянутые отношения. Перед вами список многодетных мам и пап украинского медиарынка. А начнем мы с самых плодовитых.

Дмитрий Гордон

Папина улыбка!

Фото: lb.ua

Наш рекордсмен – Дмитрий Гордон. На его счету шесть (!) детей. Вместе со своей нынешней женой Алесей Бацман Дмитрий воспитывает сына Ростислава (родился в 1992 году), Дмитрия (1995), дочь Елизавету (1999), сына Льва (2001), дочь Санту (2012) и Алису (2016).

Думаю, Дмитрию стоит задуматься над новым хобби в его-то возрасте.

Андрей Доманский

Еще двое в кадр не поместились

Фото: viva.ua

Телеведущий Андрей Доманский воспитывает пятерых детей: сына Василия, троих дочерей – Ладу, Василину и Киру, – а также Артема, сына нынешней жены Марины от первого брака. Уверена, что о существовании сегодняшнего праздника Андрей услышит впервые.

Валид Арфуш

Фото: instagram.com

Медиаменеджер и бизнесмен Валид Арфуш и Лида Петрова воспитывают сына Адама и дочек Эмили и Хлое-Адель. У Валида от первого брака также есть дочь Лиза и сын Карим.

Валид человек состоятельный, может себе позволить.

Снежана Егорова

Фото: bulvar.com.ua

Актриса и телеведущая Снежана Егорова воспитывает пятерых детей. В первом браке с режиссером Семеном Горовым у нее родились две дочки – Анастасия в 1992 году и Александра в 1997-м. В союзе с музыкантом Антином Мухарским у Снежаны появились на свет трое детей: Андрей в 2006 году, Арина в 2010-м и Иван в 2012-м. Телеведущая уверена, что рожать – главное предназначение женщины, и всегда знала, что ее семья будет многодетной. Но это не все. Егорова теперь еще и дважды бабушка.

Андрей Пальчевский

Фото: tsn.ua

Бизнесмен и ведущий телеканала «Прямой» Андрей Пальчевский отец четверых детей.

«Я считаю, детей должно быть много. Это как опыты: чтобы получилось пару удачных, надо сделать много неудачных. И не корите меня за это наблюдение!» - рассказал в одном из интервью Андрей.

Ну, собственно теперь все ясно, с праздником!

Ярослава Гресь

Фото: ivona.bigmir.net

Владелица пиар-агенства Ярослава и ее супруг Андрей Федорив воспитывают три дочери от своих прошлых браков: Катю, Иванну и Ярину и общего сына Луку.

Светлана Крюкова

Фото:mediananny.com

Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова мать-героиня. У Светланы четверо детей и этот факт, признаюсь вам, меня весьма удивил. Что делают дети, пока их мама круглосуточно работает, остается под вопросом.

Егор Соболев

Фото: lime.apostrophe.ua

У народного депутата Егора Соболева тоже четверо детей: Алиса (2002 г.р.), Михаил (2007 г.р.), Мария (2008 г.р.), Катерина (2010 г.р.).

Михаила, Марию и Екатерину ему родила его нынешняя супруга телеведущая Маричка Падалко.

Юрий Стець

Фото: tchkcdn.com

У министра информационной политики Юрия Стеця четверо детей. Правда, отцом он себя считает не очень хорошим.

«Потому что из 100% времени я своим детям уделяю 10%, учитывая, что их у меня четверо. Врать, что буду больше времени им уделять, — не собираюсь», - рассказал как-то Стець.

А еще в 2013 году Юрий Луценко и Марина Порошенко стали крестными его дочери Евы.

Матвей Ганапольский

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Ведущий телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский счастливый отец троих детей: Михаил, Александр и Екатерина. Уверена, на этом Матвей остановился!

Валентина Хамайко

Фото: viva.ua

Валентина Хамайко, ведущая «Сніданку. Вихідний» и рубрики «Солодка неділя» на телеканале «1+1», мама троих детей: Соломии, Михаила и Мирославы.

Вахтанг Кипиани

Вахтанг и сыновья

Фото: facebook.com

У журналиста Вахтанга Кипиани тоже много детей: дочь Тамара (1998 г.д.), сыновья Илларион (2001 г.д.) и Давид (2006 г.д.).

Семен Горов

Фото: viva.ua

Как вы уже знаете, режиссер Семен Горов был женат на счастливой маме Снежане Егоровой. От Снежаны у него две дочки: Стася и Саша. От второй супруги Яны Помазан у него есть сын Ваня.

Дядя Жора

Фото: instagram.com

Шоумен Вадим Мичковский, он же Дядя Жора отец трех девочек. 24 мая этого года жена Наталья родила ему дочь Амину. У супругов уже подрастают две девочки: 13-летняя Ульяна и семилетняя Устина.

Дочки души не чают в своем звездном папе, ведь он их всячески балует: водит в кино, покупает мороженое и попкорн. Словом, они обожают проводить время вместе. Дочери так и говорят: «Папа добрый, а мама справедливая».

Маргарита Сичкарь

Фото: segodnya.ua

Ресторатор и успешная независимая женщина Маргарита Сичкарь воспитывает троих детей. При этом она успевает давать советы. Маргарита создала «Школу Счастливой Жизни» и помогает своим ученикам найти себя, достигать цели и быть счастливыми.

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