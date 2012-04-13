День контрацепции: 15 медийщиков, которым она не пригодилась

Медиаменеджер и бизнесмен Валид Арфуш и Лида Петрова воспитывают сына Адама и дочек Эмили и Хлое-Адель. У Валида от первого брака также есть дочь Лиза и сын Карим.

Валид человек состоятельный, может себе позволить.