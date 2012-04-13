День контрацепции: 15 медийщиков, которым она не пригодилась

Сегодня, во Всемирный день контрацепции, я собрала для вас топ-15 медийщиков, у которых с контрацепцией натянутые отношения. Перед вами список многодетных мам и пап украинского медиарынка. А начнем мы с самых плодовитых.
Дмитрий Гордон
Наш рекордсмен – Дмитрий Гордон. На его счету шесть (!) детей. Вместе со своей нынешней женой Алесей Бацман Дмитрий воспитывает сына Ростислава (родился в 1992 году), Дмитрия (1995), дочь Елизавету (1999), сына Льва (2001), дочь Санту (2012) и Алису (2016).
Думаю, Дмитрию стоит задуматься над новым хобби в его-то возрасте.
Андрей Доманский
Телеведущий Андрей Доманский воспитывает пятерых детей: сына Василия, троих дочерей – Ладу, Василину и Киру, – а также Артема, сына нынешней жены Марины от первого брака. Уверена, что о существовании сегодняшнего праздника Андрей услышит впервые.
Валид Арфуш
Медиаменеджер и бизнесмен Валид Арфуш и Лида Петрова воспитывают сына Адама и дочек Эмили и Хлое-Адель. У Валида от первого брака также есть дочь Лиза и сын Карим.
Валид человек состоятельный, может себе позволить.
Снежана Егорова
Актриса и телеведущая Снежана Егорова воспитывает пятерых детей. В первом браке с режиссером Семеном Горовым у нее родились две дочки – Анастасия в 1992 году и Александра в 1997-м. В союзе с музыкантом Антином Мухарским у Снежаны появились на свет трое детей: Андрей в 2006 году, Арина в 2010-м и Иван в 2012-м. Телеведущая уверена, что рожать – главное предназначение женщины, и всегда знала, что ее семья будет многодетной. Но это не все. Егорова теперь еще и дважды бабушка.
Андрей Пальчевский
Бизнесмен и ведущий телеканала «Прямой» Андрей Пальчевский отец четверых детей.
«Я считаю, детей должно быть много. Это как опыты: чтобы получилось пару удачных, надо сделать много неудачных. И не корите меня за это наблюдение!» - рассказал в одном из интервью Андрей.
Ну, собственно теперь все ясно, с праздником!
Ярослава Гресь
Владелица пиар-агенства Ярослава и ее супруг Андрей Федорив воспитывают три дочери от своих прошлых браков: Катю, Иванну и Ярину и общего сына Луку.
Светлана Крюкова
Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна» Светлана Крюкова мать-героиня. У Светланы четверо детей и этот факт, признаюсь вам, меня весьма удивил. Что делают дети, пока их мама круглосуточно работает, остается под вопросом.
Егор Соболев
У народного депутата Егора Соболева тоже четверо детей: Алиса (2002 г.р.), Михаил (2007 г.р.), Мария (2008 г.р.), Катерина (2010 г.р.).
Михаила, Марию и Екатерину ему родила его нынешняя супруга телеведущая Маричка Падалко.
Юрий Стець
У министра информационной политики Юрия Стеця четверо детей. Правда, отцом он себя считает не очень хорошим.
«Потому что из 100% времени я своим детям уделяю 10%, учитывая, что их у меня четверо. Врать, что буду больше времени им уделять, — не собираюсь», - рассказал как-то Стець.
А еще в 2013 году Юрий Луценко и Марина Порошенко стали крестными его дочери Евы.
Матвей Ганапольский
Ведущий телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский счастливый отец троих детей: Михаил, Александр и Екатерина. Уверена, на этом Матвей остановился!
Валентина Хамайко
Валентина Хамайко, ведущая «Сніданку. Вихідний» и рубрики «Солодка неділя» на телеканале «1+1», мама троих детей: Соломии, Михаила и Мирославы.
Вахтанг Кипиани
У журналиста Вахтанга Кипиани тоже много детей: дочь Тамара (1998 г.д.), сыновья Илларион (2001 г.д.) и Давид (2006 г.д.).
Семен Горов
Как вы уже знаете, режиссер Семен Горов был женат на счастливой маме Снежане Егоровой. От Снежаны у него две дочки: Стася и Саша. От второй супруги Яны Помазан у него есть сын Ваня.
Дядя Жора
Шоумен Вадим Мичковский, он же Дядя Жора отец трех девочек. 24 мая этого года жена Наталья родила ему дочь Амину. У супругов уже подрастают две девочки: 13-летняя Ульяна и семилетняя Устина.
Дочки души не чают в своем звездном папе, ведь он их всячески балует: водит в кино, покупает мороженое и попкорн. Словом, они обожают проводить время вместе. Дочери так и говорят: «Папа добрый, а мама справедливая».
Маргарита Сичкарь
Ресторатор и успешная независимая женщина Маргарита Сичкарь воспитывает троих детей. При этом она успевает давать советы. Маргарита создала «Школу Счастливой Жизни» и помогает своим ученикам найти себя, достигать цели и быть счастливыми.