Делегаты шоу «ООН» разделись для благотворительного календаря

Ну надо же! Теперь и будним дням можно радоваться, глядя в свой ежедневник, а не беспокоиться о слишком быстром течении времени. А все потому, что телеканал ТЕТ решил выпустить благотворительный календарь. Да не простой, а с оголенными мужчинами шоу «ООН». Но вы не подумайте, дело не просто в весне, все гораздо серьезнее. Ведь украинские реалии показывают, что украинки каждый год сталкиваются с психологическим, физическим, экономическим и сексуальным насилием. А парни с шоу «ООН» настолько горячо обсуждали разные ситуации, которые возникают в отношениях с женщиной, что из этого получился целый календарь. В нем вы можете увидеть не просто красивые снимки, но и умные, нужные всем женщинам месседжи.

Делюсь с вами некоторыми из них!