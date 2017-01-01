Дела против Харви Вайнштейна направлены в прокуратуру

Полицейский департамент Беверли-Хиллз отправил в прокуратуру результаты двух расследований в отношении продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в домогательствах к женщинам. Об этом сообщил таблоид TMZ.

Дела направили в прокуратуру округа Лос-Анджелес. Отмечается, что это является огромным шагом, так как предыдущие уголовные расследования против Вайнштейна не заходили так далеко.

Теперь прокуратуре необходимо установить, достаточно ли собрано доказательств, чтобы Вайнштейну предъявить обвинения. Но о каких именно инцидентах идет речь, не сообщается.

Напомню, в сексуальных домогательствах одной из первых Харви публично обвинила актриса Роуз Макгоуэн. Следом за ней начали высказываться и другие голливудские знаменитости – Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. По данными СМИ, жертвами Харви за последние 30 лет стали более 50 женщин.

Продюсера исключили из Американской академии кинематографических искусств и Американской телевизионной академии, уволили из собственной компании. Кроме того, от Вайнштейна ушла жена. Сам же кинопродюсер лечится от секс-зависимости в реабилитационной клинике в Аризоне.

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