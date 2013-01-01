Дэйв Гаан снялся в роли диктатора в новом клипе Depeche Mode

Культовая британская группа Depeche Mode порадовала поклонников новым клипом на трек Where's the Revolution, который вышел в начале февраля.

Ролик снят в черно-белой гамме, а лидер коллектива Дэйв Гаан поет с импровизированной деревянной трибуны. Видео является своего рода сатирой на тоталитарное общество: люди в форме с флагами, пиджак Гаана, который иногда становится красным, и другие участники группы с седыми длинными бородами. Думаю, не стоит лишний раз объяснять, о чем и о ком эта видеоработа и кому адресован вопрос: «Where's the Revolution?»