«Действие антидепрессантов закончилось»: в сети гадают, почему Джастин Бибер и его невеста расплакались на прогулке

Джастин выглядел очень подавленным, да и Хейли постоянно хваталась за голову и плакала вместе с ним.

Поклонники, увидев снимки, принялись строить догадки, в чем причина грусти. Многие подумали, что все дело в бывшей девушке Бибера – Селене Гомес.

«Несколько недель назад он катался на велосипеде с Селеной? – размышляет один из них. – Может быть, он вдруг вспомнил об этом».

«Наверняка снова назвал Хейли Селеной», – предположили фанаты Гомес.

Кроме того, некоторые подумали, что все дело в таблетках.

«Видимо, действие антидепрессантов резко закончилось», – написали те, кто считает, что Джастин Бибер не может быть в хорошем расположении духа без помощи фармацевтики.

А кто-то и вовсе подумал, что Хейли ждет ребенка.

«Может, Хейли сказала ему, что беременна», – гласила одна из популярных версий.

Впрочем, по сообщению некоторых СМИ, все дело в том, что дедушка певца Джордж серьезно заболел и Джастин переживает за его здоровье.

Также весьма возможно, что певец всего лишь нервничает перед свадьбой. Напомним, Джастин сделал предложение Хейли 7 июля на Багамах.