«Действие антидепрессантов закончилось»: в сети гадают, почему Джастин Бибер и его невеста расплакались на прогулке

В начале июля стало известно, что 24-летний певец и 21-летняя Хейли Болдуин решили связать себя узами брака. С того момента пару постоянно видят вместе на прогулках и мероприятиях. Вчера папарацци вновь подловили влюбленных во время катания на велосипедах в западной части Манхэттена, но что-то пошло не так.
Джастин выглядел очень подавленным, да и Хейли постоянно хваталась за голову и плакала вместе с ним.
Поклонники, увидев снимки, принялись строить догадки, в чем причина грусти. Многие подумали, что все дело в бывшей девушке Бибера – Селене Гомес.
«Несколько недель назад он катался на велосипеде с Селеной? – размышляет один из них. – Может быть, он вдруг вспомнил об этом».
«Наверняка снова назвал Хейли Селеной», – предположили фанаты Гомес.
Кроме того, некоторые подумали, что все дело в таблетках.
«Видимо, действие антидепрессантов резко закончилось», – написали те, кто считает, что Джастин Бибер не может быть в хорошем расположении духа без помощи фармацевтики.
А кто-то и вовсе подумал, что Хейли ждет ребенка.
«Может, Хейли сказала ему, что беременна», – гласила одна из популярных версий.
Впрочем, по сообщению некоторых СМИ, все дело в том, что дедушка певца Джордж серьезно заболел и Джастин переживает за его здоровье.
Также весьма возможно, что певец всего лишь нервничает перед свадьбой. Напомним, Джастин сделал предложение Хейли 7 июля на Багамах.