ТЕЛЕКРИТИКА

«Дебильные журналисты»: прохожий унизил журналистку

Дуся

Австралийская журналистка Мэгги Раворт (Maggie Raworth) опубликовала в своем Facebook видеозапись, на которой видно, как случайный прохожий принялся унижать ее в момент подготовки к прямому включению. На это обратило внимание издание Mashable.

Когда репортер готовилась к эфиру, неизвестный мужчина остановил свою машину, вышел из нее и начал высказывать девушке претензии. «Я зарабатываю в десять раз больше тебя, – говорил он. – Найди нормальную работу. Дебильные журналисты. Такое дно».

Журналистка вежливо спросила, в чем проблема мужчины. «Ты решила стать журналистом», – ответил он, а затем продолжил нецензурно выражаться и осыпать ее оскорблениями.

Несмотря на инцидент Мэгги Раворт сообщила, что любит свою работу и намерена продолжать заниматься журналистикой.

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