«Дебильные журналисты»: прохожий унизил журналистку

Когда репортер готовилась к эфиру, неизвестный мужчина остановил свою машину, вышел из нее и начал высказывать девушке претензии. «Я зарабатываю в десять раз больше тебя, – говорил он. – Найди нормальную работу. Дебильные журналисты. Такое дно».

Журналистка вежливо спросила, в чем проблема мужчины. «Ты решила стать журналистом», – ответил он, а затем продолжил нецензурно выражаться и осыпать ее оскорблениями.

Несмотря на инцидент Мэгги Раворт сообщила, что любит свою работу и намерена продолжать заниматься журналистикой.